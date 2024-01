«Schlagerchampions» mit Rekordquote in der Zielgruppe, aber

Quotennews

Nach drei Jahren kehrte Florian Silbereisen mit seinem „großen Fest der Besten“ ins Fernsehen zurück. Das Erste verbuchte aber die niedrigste Reichweite alle Zeiten.

Zwischen 2017 und 2021 feierten Das Erste und Florian Silbereisen jedes Jahr im Januar. Die Schlagershow fuhr fünf Jahre lang fantastische Reichweiten und hohe Marktanteile – auch beim jungen Publikum – ein. In den vergangenen beiden Jahren pausierte die Sendung, nun kehrte sie wieder zurück und unterhielt ab 20:15 Uhr 4,67 Millionen Zuschauer. Damit bewegte sich «Schlagerchampions» unter dem Niveau der Vergangenheit, der bisherige Tiefpunkt lag 2021 bei 4,92 Millionen Zuschauern.Der Marktanteil wurde diesmal auf 19,9 Prozent beziffert, was einer Verbesserung um 3,2 Prozentpunkte gegenüber 2021 entsprach, als 16,7 Prozent zu Buche standen. In den Jahren davor kratzte man ebenfalls stets an der 20-Prozent-Marke. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die blaue Eins 0,67 Millionen Musikfans und fantastische 13,6 Prozent Marktanteil. Dies bedeutete die höchste jemals gemessene Einschaltquote für das Schlagerfest in dieser Zuschauergruppe.Im Vorfeld der Primetime war dieebenfalls gut unterwegs, obwohl die beiden beliebtesten Vereine des Landes am Samstagnachmittag nicht aktiv waren. Der FC Bayern bestritt sein Heimspiel gegen Hoffenheim bereits am Freitagabend und Borussia Dortmund war im Abendspiel im Einsatz. Die ARD-Sendung hatte aber unter anderem Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen zu bieten, für den sich 3,76 Millionen Zuschauer ab 18:30 Uhr interessierten. Der Marktanteil der Highlight-Show wurde auf 18,5 Prozent beziffert. In der werberelevanten Zielgruppe waren 0,53 Millionen und 14,1 Prozent Marktanteil drin. Für Sky schafften es die Bundesliga-Übertragungen nicht in die Top25 der AGF-TV-Daten am Samstag.