«SOKO Leipzig»-Special überzeugt

Quotennews

Bereits am Nachmittag verfolgten über 3,3 Millionen Fernsehzuschauer Biathlon im ZDF.

Das Zweite Deutsche Fernsehen startete mit Wintersport in den Tag. 0,60 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen den Alpinen Ski-Weltcup der Frauen aus Zauchensee, der 10,8 Prozent Marktanteil bei allen sowie 4,6 Prozent bei den jungen Menschen holte. Die Männer-Variante schnappte sich im Anschluss aus dem schweizerischen Wengen 1,29 Millionen und 16,1 Prozent. Der Super-G verbuchte 9,6 Prozent beim jungen Publikum.Das Highlight des Tages in Sachen Wintersport war allerdings der Biathlon-Weltcup der Frauen, der aus Ruhpolding kam. Volker Grube und Herbert Fritzenwenger kommentierten, Alexander Ruda moderierte die Übertragung. Der 7,5 Kilometer-Sprint sicherte 3,31 Millionen Fernsehzuschauer, sodass ein Marktanteil von 29,7 Prozent möglich war. Beim jungen Publikum fuhr man 0,35 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil wurde mit 18,7 Prozent bemessen. Bereits am Donnerstag erreichten die Männer 3,34 Millionen Zuschauer.Eine neue Ausgabe vonunterhielt 5,77 Millionen Zuschauer, Katharina Böhm überzeugte 21,3 Prozent der Zuschauer. Die Gemeinschaftsproduktion von ZDF , ORF und SRF behandelte den Tod eines Investigativ-Journalisten. Das Buch von Florian Iwersen, das Patricia Frey verfilmte, schnappte sich 0,42 Millionen junge Zuschauer, sodass ein Marktanteil von 7,6 Prozent erzielt wurde.Der 90-minütige-Spielfilm „Direkt ins Herz“ überzeugte 4,76 Millionen Zuschauer. Zwischen 21.15 und 22.45 Uhr verbuchte die Geschichte über einen IT-Fachmann namens Hartmut Wörner, der im Rotlichtmilieu totgeprügelt wurde, einen Marktanteil von 18,9 Prozent. Beim jungen Publikum schalteten 0,45 Millionen ein, das ZDF fuhr somit 8,3 Prozent Marktanteil ein.