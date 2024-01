Kölner «Tatort» trotz Handball-Konkurrenz mit Tagessieg

Quotennews

Einzig in der jüngeren Gruppe musste man die Führung an die Handballpartie im ZDF abgeben.



Millionenschwere Abzocke über Schneeballsystem stand gestern im Mittelpunkt beim. Das Kölner Ermittlerduo aus Max Ballauf und Freddy Schenk nahm hier bereits Fall Nummer 89 in Angriff. Die Investmentfirma verkauft ahnungslosen Anlegern überteuerte Finanzprodukte. Es folgen eine Entführung, ein ermordeter Verbraucherschutzanwalt und die bewaffnete Meuterei des Vorzeigeverkäufers, die darauf hindeuten, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht.Eine Woche zuvor wurden mit dem letzten Kriminalfall herausragende 30,6 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 8,95 Millionen Fernsehenden eingefahren. Die 1,72 Millionen Jüngeren waren zudem bei 25,8 Prozent gelandet. Mit 8,75 Millionen Zuschauern war das Interesse gestern ähnlich groß. Weiterhin waren so herausragende 28,1 Prozent Marktanteil möglich. Trotz starker Konkurrenz durch die Handball-EM sicherte sich Das Erste so noch den Tagessieg. 1,50 Millionen 14- bis 49-Jährige landeten mit ausgezeichneten 19,4 Prozent Marktanteil hinter dem ZDF Bei RTL drehte sich gestern alles um American Football. Los sollte es um 19.00 Uhr mit den Play-Offs der Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers gehen, doch wegen Schneefall musste die Partie verschoben werden. Der Sender schob so kurzerhand den Film «Skyscraper» ► ein, welcher mit 0,68 Millionen Neugierigen und mickrigen 2,2 Prozent völlig unterging. Die 0,26 Millionen Umworbenen blieben zudem bei miserablen 3,4 Prozent Marktanteil hängen. Ab 22.00 Uhr trafen dann die Green Bay Packers auf die Callas Cowboys. Zu Beginn waren hier bei 0,86 Millionen Sportfans solide 7,0 Prozent möglich. Die 0,52 Millionen Werberelevanten sicherten sich eine starke Quote von 16,9 Prozent.