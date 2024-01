Erneut rabenschwarzer Samstag für Sat.1

Quotennews

An der Katastrophen-Leistung des Senders konnte auch der Primetime-Erfolg von «Aladdin» nur wenig ändern. Die Disney-Verfilmung musste sich Silbereisens «Schlagerchampions» geschlagen geben.

Der Samstag gehört nicht gerade zu den erfolgreichen Sendetagen von Sat.1 , doch seit der Bällchensender Mitte Dezember die 80er-Jahre-Serieins Programm genommen hat, liegen die Nachmittags-Quoten komplett am Boden. Auch am zweiten Samstag des Jahres gab es für den Privatsender wenig zu ernten. Um 14:55 Uhr sank die ohnehin schon überschaubare Riechweite auf 0,34 Millionen Zuschauer. Die zweite Folge des Tages sahen in der 16-Uhr-Stunde immerhin 0,50 Millionen. Die Marktanteile wurden auf 2,6 und 3,6 Prozent beziffert. In der Zielgruppe war das Bild problematischer: Mit 0,05 und 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam man nicht über 1,8 und 3,3 Prozent hinaus.Es folgten drei weitere Episoden, die sich bis zur den Nachrichten 0,49, 0,46 und 0,58 Millionen Zuschauer ansahen. Aus der Zielgruppe stammten lediglich 0,06, 0,05 und 0,06 Millionen werberelevante Seher. Die Marktanteile lagen bei mäßigen 3,2, 2,6 und 2,8 Prozent deutlich unter dem Sendschnitt. In der Zielgruppe bewegte man sich mit 2,1, 1,7 und 1,5 Prozent nur knapp über der Grasnarbe.Dieinformierte zwischen 19:55 und 20:15 Uhr 0,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,23 Millionen Umworbene. Die Marktanteile stiegen auf 3,4 respektive 4,9 Prozent. Die Primetime-Ausstrahlung der «Aladdin» -Realverfilmung mit Will Smith als Dschinni hellte den trüben Gesamteindruck etwas auf. Der knapp zweistündige Film unterhielt bis 22:55 Uhr 1,32 Millionen Zuschauer, die für ordentliche 5,4 Prozent Marktanteil standen. Mit 0,56 Millionen jüngeren Sehern sicherte sich Sat.1 11,3 Prozent, verbuchte damit zwar den Sieg im Privatsenderduell, musste aber Dem Ersten mit «Schlagerchampions» (13,6% 14-49J.) den Vortritt lassen.