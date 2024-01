Fuchs und Strohe lassen nach, während die «Trucker Babes» so stark sind wie seit Jahren nicht

Quotennews

VOX setzte auf Viktoria Fuchs und Max Strohe als Vertretung für Tim Mälzer und Steffen Henssler. Mit Leichtigkeit zog hier jedoch die neuste Ausgabe von «Trucker Babes» vorbei.



Zum zweiten Mal übernahmen Viktoria Fuchs und Max Strohe die Urlaubsvertretung im Pop-Up-Lieferservice für Tim Mälzer und Steffen Henssler, so dass es diesmalhieß. Das erste Duell der beiden hatte zu einem Unentschieden geführt und nun mussten wieder Gerichte zubereitet und dann selbst ausgeliefert werden. Diesmal standen so unter anderem vegane norddeutsche Gerichte auf dem Programm. Auch Steven Gätjen, Wigald Boning sowie Steffen und Anne-Katrin Hallaschka tauchten auf.Für das gleiche Format mit Tim Mälzer und Steffen Henssler hatte eine Woche zuvor 0,92 Millionen Fernsehende bei VOX eingeschalten, was zu annehmbaren 3,9 Prozent Marktanteil geführt hatte. Bei den 0,40 Millionen Jüngeren waren gute 7,4 Prozent ermittelt worden. Die Vertretung konnte mit diesen Werten nicht ganz mithalten. Mit 0,83 Millionen Interessenten fiel man auf akzeptable 3,5 Prozent Marktanteil zurück. Bei den 0,32 Millionen Umworbenen war eine annehmbare Quote von 5,2 Prozent möglich.Kabel Eins setzte zur Primetime auf eine neue Ausgabe der Dokusoap. Mit 1,11 Millionen Zuschauern war diese so sehr gefragt wie seit März 2021 nicht mehr, Belohnt wurde dies mit einem hohen Marktanteil von 3,7 Prozent. Auch die 0,42 Millionen Werberelevanten stellten mit starken 5,6 Prozent den Bestwert seit Mai 2022 auf.