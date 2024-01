ARD dokumentiert Anne the Duck

TV-News

Das Studio 71-Gesicht Anissa Baddour wird Teil der «Money Maker»-Reihe in der ARD Mediathek.

Das Multitalent Anissa Baddour wurde von der «Money Maker»-Redaktion begleitet. Ab dem 6. Februar 2024 istzu sehen. Am 21. Februar 2024 pausiert «Plusminus», stattdessen wird die 30-minütige Dokumentation am Mittwochabend um 21.45 Uhr ausgestrahlt. Als "Anni the Duck" ist sie auf vielen Plattformen unterwegs und begeistert in den unterschiedlichsten Rollen Hunderttausende von Fans. In die Wiege gelegt wurde ihr das nicht: Als hochbegabtes Kind mit multikulturellen Wurzeln fühlte sie sich lange als doppelte Außenseiterin.Erst als jugendliche Cosplayerin fand sie Anerkennung und konnte ihre schier grenzenlose Fantasie mit handwerklichem Geschick verbinden. Schnell wurde aus dem Hobby eine erfolgreiche Existenz. Tobias Seeger hat den Film produziert.Mit 25 Jahren führt Anissa Baddour heute zu ihrer eigenen Überraschung ein mittelständisches Unternehmen mit zehn festen und mehreren freien Mitarbeitern. Sie schuftet fast rund um die Uhr und verdient nach eigener Einschätzung "viel zu viel Geld" damit, in immer neue Rollen zu schlüpfen. Anders als andere Internetstars reflektiert und hinterfragt sie die Mechanismen des schönen Scheins sehr intensiv.