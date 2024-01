Günther Jauch moderiert Kaisers Abschied

TV-News

Bei RTL und ntv ist neben Jauch auch Florian König zu sehen.

Im Alter von 78 Jahren ist Franz Beckenbauer gestorben. Nicht nur Das Erste , sondern auch ntv und RTL strahlen am Freitag eine Trauerfeier aus. Die Trauerfeier wird am Freitag, 19. Januar 2024, aus der Münchner Allianz Arena übertragen. Die beiden Fernsehsender sind ab 14.50 Uhr auf Sendung, das dreistündige «Punkt 12» endet also zehn Minuten früher.Die Moderatoren Günther Jauch und Florian König werden die Trauerfeier aus München moderieren. Wie RTL mitteilte, werden auch langjährige Weggefährten Beckenbauers interviewt. Die Sendung dauert bis 16.30 Uhr. Anschließend strahlt RTL noch «Ulrich Wetzel - Das Strafgericht» aus. Da die Sendung eine Stunde dauert, entfällt "Verklag mich doch!Das Erste strahlt ab ca. 15.00 Uhr die Gedenkfeier aus. Diese wird im Anschluss an den Biathlon-Weltcup der Damen aus Antholz gezeigt. Bereits um 16.20 Uhr will Das Erste mit dem Langlauf-Weltcup im Sprint aus Oberhof fortfahren.