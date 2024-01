Trailer zu «Supersex» veröffentlicht

International

In wenigen Wochen startet die Miniserie auf Netflix.

Der Streamingdienst hat sein italienisches Originalvorgestellt. Das Projekt rund um den bekannten Erotikdarsteller Rocco Siffredi soll noch in diesem Frühjahr online gehen. Hinter dem Projekt steht Francesca Manieri, die auch alle Episoden geschrieben hat. Die Drehbücher stammen von Matteo Rovere, Francesco Carrozzini und Francesca Mazzoleni.Die Geschichte basiert auf dem wahren Leben von Rocco Siffredi und seinen direkten Aussagen. Im Mittelpunkt stehen nie zuvor gesehene Aspekte des Pornostars, eine tiefgründige Geschichte, die sich durch sein Leben seit seiner Kindheit zieht. Seine Familie, seine Herkunft, sein Verhältnis zur Liebe, der Ausgangspunkt und der Kontext, der ihn dazu gebracht hat, seinen Weg in die Pornografie zu gehen.Die Besetzung Alessandro Borghi (Rocco Siffredi), Jasmine Trinca (Lucia), Adriano Giannini (Tommaso), Enrico Borello (Gabriele), Saul Nanni (junger Rocco), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie), Linda Caridi (Tina). Produziert von Lorenzo Mieli für The Apartment, ein Unternehmen der Gruppe Fremantle, und von Matteo Rovere für Groenlandia, ein Unternehmen der Gruppe Banijay.