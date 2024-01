Peacock erreicht Millionen mit Exklusivspiel

US-Quoten

Die Kansas City Chiefs spielten gegen die Miami Dolphins auf dem Streaming-Dienst von NBC.

Es war eine historische Nacht für das Internet, Peacock und die NFL. Im viertkältesten NFL-Spiel aller Zeiten führte der zweifache Super Bowl MVP Patrick Mahomes die Kansas City Chiefs vor über 71.000 begeisterten Fans zu einem 26:7-Sieg gegen die Miami Dolphins. Es war das erste Playoff-Spiel der NFL, das exklusiv live übertragen wurde: das Peacock Exclusive AFC Wild Card Game.Die Zuschauer strömten in Scharen zu Peacock und brachen den Rekord für das meistgestreamte Live-Event in der Geschichte der USA. Das Internet verzeichnete die höchste Nutzung an einem Tag in den USA und das größte Internetereignis aller Zeiten, das während des Spiels 30 Prozent des Internetverkehrs ausmachte. Die Peacock Exclusive AFC Wild Card erreichte laut Nielsen insgesamt 27,6 Millionen Zuschauer. Das Spiel Dolphins-Chiefs erreichte im zweiten Viertel zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr durchschnittlich 24,6 Millionen Zuschauer, wie aus den nationalen Nielsen-Daten hervorgeht.Die Peacock Exclusive AFC Wild Card war das meistgesehene Ereignis in den USA mit einer durchschnittlichen Einschaltquote (AMA) von rund 23,0 Millionen Zuschauern bei Peacock, den NBC-Sendern in Miami und Kansas City sowie auf Mobiltelefonen mit NFL+, wie aus den nationalen Nielsen-Daten hervorgeht. Die Zuschauerzahlen für das Spiel der Dolphins-Chiefs (20:11-11:01 Uhr) stiegen im Vergleich zum letztjährigen AFC Wild Card Game zur besten Sendezeit (21,8 Millionen TV-Zuschauer auf NBC, Peacock, NBC Sports Digital, NFL Digital) um sechs Prozent.