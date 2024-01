Ende Januar geht «The Traitors» weiter

US-Fernsehen

Bei der Peacock-Version kehrt Kate Chastain zurück.

Peacock hat einen neuen Trailer zur zweiten-Staffel veröffentlicht, in dem Kate Chastain («Below Deck») und Dr. Will Kirby, besser bekannt als Dr. Will («Big Brother»), zu sehen sind. Kate kehrt am 25. Januar in das Spiel von Betrug und Täuschung zurück und später in dieser Staffel kommt Dr. Will als Überraschungsgast hinzu.«The Traitors» ist ein spannendes psychologisches Abenteuer, in dem Verrat und Täuschung das A und O sind. Die wettbewerbsfähigsten Reality-Stars und berühmten Gesichter der Unterhaltungsbranche spielen das ultimative Krimispiel. Unter der Leitung des preisgekrönten Schauspielers Alan Cumming arbeiten die Teilnehmer in einem alten Schloss tief in den schottischen Highlands an einer Reihe von aufregenden Missionen, um einen Preisfonds im Wert von bis zu 250.000 Dollar zu gewinnen.Versteckt unter den Treuen sind die Verräter, deren Ziel es ist, die Treuen zu eliminieren und den Preis für sich zu beanspruchen. Im Schutze der Dunkelheit ermorden die Verräter die Gläubigen einen nach dem anderen, während die Gläubigen versuchen, die Verräter zu enttarnen und aus dem Spiel zu verbannen. Wenn die treuen Teilnehmer alle Verräter aus dem Spiel verbannen, teilen sie sich den Preisfonds, aber wenn ein Verräter oder mehrere Verräter es bis zum Ende schaffen, werden sie das gesamte Geld stehlen.Ausführende Produzenten sind Stephen Lambert, Mike Cotton, Toni Ireland, Sam Rees-Jones, Tim Harcourt und Jack Burgess. Produziert von Studio Lambert. Peacock bestellte elf einstündige Folgen plus ein Reunion Special.