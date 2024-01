Ist «Köln 50667» noch tragbar?

Quotennews

Auch 2024 schickt RTLZWEI tapfer jeden Wochentag um 18 Uhr «Köln 50667» ins Programm. Ohne jeglichen Erfolg.

Wie lange geht das mitso noch gut? Diese Frage muss sich früher oder später, wenn es nicht schon zu spät ist, in Grünwald gestellt werden. Die Zahlen der Daily-Soap lassen mehr oder weniger nur einen Schluss zu: Das kann so nicht weitergehen. Noch keine Ausgabe im neuen Jahr holte einen Marktanteil von 2 Prozent, lediglich zwei Ausgaben schafften überhaupt 1 Prozent. Die Zielgruppe ist in lediglich drei Ausgaben bei mehr als 100.000 Umworbenen, der bislang beste Marktanteil des Jahres liegt bei 4,1 Prozent.Der Blick auf die gestrige Leistung zeigt die offensichtlichen Probleme der Show. Es schalten 0,16 Millionen Zuschauern im Gesamten ein, das sind gerade einmal 0,8 Prozent am TV-Markt. Diese desaströse Zahl wird von 0,09 Millionen Werberelevanten garniert, hier lag der Marktanteil bei 2,8 Prozent. Womöglich liegt es aber nicht an «Köln 50667», vielleicht hatte RTLZWEI gestern einfach einen schlechten Montag? Kurzfassung: Nein. Die RTLZWEI-Zuschauer schalten bei dem 2013 gestarteten Daily-Format aktiv weg.Im direkten Vorlauf holtegute 0,34 Millionen Zuschauer ab, damit steigerte die Reichweite stetig den gesamten Nachmittag. Der Marktanteil gewinnt mit 2,3 Prozent keinen Preis, geht aber in Ordnung. Die Zielgruppe lag vor «Köln 50667» bei ebenfalls ordentlichen 0,13 Millionen Umworbenen, so waren 5,9 Prozent drin. Und auch nach dem «Köln»-Format wird es prompt besser.steigert das Interesse immerhin wieder auf 1,6 Prozent bei 0,38 Millionen Zuschauern. Die Zielgruppe steigerte sich auf 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährige und erneut ordentliche 4,6 Prozent. Zeit für einen Schlussstrich?