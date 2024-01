Gina-Lisa sucht nach der Liebe

TV-News

Zehn Folgen der neuen Reality-Doku wurden von Madame Zheng Production produziert.

Weder bei «Promi First Dates», noch bei anderen Formaten wie «Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben» oder «House of Love» mit Claudia Obert sind nennenswerte Beziehungen entstanden. Dennoch hat sich die Darmstädterin Gina-Lisa Lohfink mit der Produktionsfirma Madam Zheng Productions zusammengetan, um eine Reality-Doku zu drehen.Vielleicht findet die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Lohfink ja tatsächlich einen Pott. Ab Donnerstag, 8. Februar 2024, können Joyn-Abonnenten die Suche nach der Liebe verfolgen.startet mit zwei Folgen, jede Woche wird eine neue Folge der zehnteiligen Show ausgestrahlt.Innerhalb von kurzer Zeit soll in Las Vegas geheiratet werden. Gina-Lisa sagt: "Mein Wunsch ist so stark, dass ich jetzt endlich mal ankomme und das Gefühl habe, ich habe jemanden. Jemanden, der mich zum Lachen bringt, mir guttut und nach mir kuckt. Ich brauche niemanden, der mich durchfüttert, ich kann mir alles selbst kaufen und bezahlen. Aber ich brauche jemanden, der mich ernsthaft respektiert, liebt und schätzt." Gina-Lisa: "Wenn man heiratet, hat man ja dem Partner gegenüber eine ganz andere Verantwortung."