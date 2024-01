Netflix sucht Finanzanalysten

Vermischtes

Neuer Mitarbeiter soll Bonuszahlungen an die Gewerkschaften der Drehbuchautoren und Schauspieler überwachen.

Der Streaming-Dienst Netflix sucht einen Mitarbeiter, der die Kosten der Restzahlungen im Rahmen der Vereinbarungen zwischen den Studios und den beiden Gewerkschaften im Auge behält. In der letzte Woche veröffentlichten Stellenausschreibung erklärte Netflix, dass der Finanzanalyst für Residualzahlungen "ein wichtiges Mitglied unserer Abteilung für bedingte Vergütungen und Berichterstattung" sein werde, dessen Hauptaufgaben darin bestünden, "die Auswirkungen von Residualzahlungen in Übereinstimmung mit verschiedenen Gewerkschaften, Gewerkschaften und Produktionsdienstleistungsverträgen zu interpretieren, zu analysieren und entsprechend auszuführen".Netflix erklärt: "Residualzahlungen sind zusätzliche Vergütungen, die an Talente für die Wiederverwendung von Inhalten gezahlt werden, die über die Nutzung hinausgeht, die durch ihre ursprüngliche Vergütung abgedeckt ist, basierend auf Tarifverträgen mit verschiedenen Berufsverbänden/Gewerkschaften, d. h. SAG-AFTRA, DGA und WGA."Die Studios und die Writers Guild of America haben einen erfolgsabhängigen Bonus für Netflix-Originale ausgehandelt. Dies gilt für Werke, die von mindestens 20 Prozent der inländischen Abonnenten des Dienstes innerhalb der ersten 90 Tage nach Veröffentlichung (oder innerhalb der ersten 90 Tage des Folgejahres, in dem der Titel auf der Plattform verfügbar ist) gesehen werden. Die Autoren erhalten einen Bonus zwischen 9.000 und 16.400 Dollar für TV-Episoden und einen Bonus von 40.500 Dollar für Spielfilme mit einem Budget von mehr als 30 Millionen Dollar. Der Vertrag mit der SAG-AFTRA sieht einen Bonuspool von 40 Millionen Dollar für Schauspieler in Streaming-Shows im ersten Jahr der Vereinbarung vor, was deutlich weniger ist, als die Gewerkschaft ursprünglich gefordert hatte.