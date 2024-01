In den Benz-Baracken geht eine Ära zu Ende

Quotennews

In Mannheim konnte Selina aufgrund ihrer Behinderung keine normale Ausbildung antreten. Lisa und Leon haben in Magdeburg ihr Kind an eine Pflegefamilie geben müssen.

Gleich mehrere Tragödien dokumentierte das Team von UFA Show & Factual bei. Für Jonas und seine Mutter ging mit der Räumung der Wohnung eine Ära in den Benz-Backen zu Ende. In der dritten Folge der achten Staffel musste Petras Tochter Selina einen Rückschlag verkraften. Sie konnte aufgrund ihrer Behinderung keine Ausbildung in den Tierbedarfsladen anfangen.Dominik wiederrum wollte im Tonstudio durchstarten. Die einstündige Produktion sicherte RTLZWEI 0,68 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und verbuchte einen Marktanteil von 2,4 Prozent. In der Zielgruppe wurde von der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) eine Reichweite von 0,34 Millionen erfasst, der Marktanteil wurde auf gute 5,6 Prozent beziffert.Bei der Magdeburg-Folge vondokumentierte die Produktionsfirma Henry, der einen Job in der Grünpflege haben wollte. Die Teenie-Eltern Lisa und Leon litten unter der Trennung von Tochter Emma, die in eine Pflegefamilie kam. 0,55 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil wurde auf 2,5 Prozent beziffert. In der Zielgruppe sahen 0,22 Millionen die zweistündige Sendung, die 4,6 Prozent Marktanteil holte.Eine alte-Folge stand um 23.15 Uhr auf dem Programm. Bis 01.05 Uhr sahen 0,32 Millionen „Junge Verweigerer und alte Malocher“. Die Produktion aus dem Jahr 2018 zeigte das damals obdachlose Paar Julia und Daniel aus Berlin. Die Sendung verbuchte 3,6 Prozent bei allen sowie 6,2 Prozent in der Zielgruppe.