«Fool Me Once» bleibt auf der Eins

Bei den Spielfilmen kam «Die Schneegesellschaft» auf weiterhin gute Ergebnisse.

Der neue Action-Thrillermit Kevin Hart in der Hauptrolle, landete mit 32,8 Millionen Aufrufen an der Spitze der Liste der englischsprachigen Filme und war damit der meistgesehene Titel der Woche. Nach nur 11 Tagen hat J.A. Bayonas epische Überlebensgeschichte(«Die Schneegesellschaft», Spanien) die Liste der beliebtesten nicht-englischen Filme geknackt. Der Film, der Spaniens Nominierung für den besten internationalen Film darstellt, verbrachte seine zweite Woche auf Platz 1 der Liste der nicht-englischsprachigen Filme mit 28,1 Millionen Views.Harlan Cobens Krimi-Adaption(«In ewiger Schuld», UK) stand mit 23,9 Millionen Aufrufen die zweite Woche in Folge auf Platz 1 der englischen TV-Liste. Das Action-Dramamit Michelle Yeoh in der Hauptrolle kletterte mit 6,9 Millionen Zuschauern auf den zweiten Platz. Ihr Debüt auf der Liste gaben das Familiendrama(Australien) mit Phoebe Tonkin, Simon Baker und Sophie Wilde in den Hauptrollen auf Platz 5 (3,6 Millionen Aufrufe), das Stand-up-Specialauf Platz 8 (2,3 Millionen Aufrufe), die Reality-Wettbewerbsserieauf Platz 9 (2,1 Millionen Aufrufe) und die dritte Staffel vonauf Platz 10 (2,1 Millionen Aufrufe).Die Serie(Spanien), ein Spin-Off von «Money Heist», führte in der dritten Woche die Liste der nicht-englischen TV-Sendungen mit 8,7 Millionen Zuschauern an. Neu in die Liste aufgenommen wurden die Mystery-Adaption(Polen) auf Platz 2 (4,8 Millionen Aufrufe), der Anime(Japan) auf Platz 6 (2,2 Millionen Aufrufe) undauf Platz 10 (1,1 Millionen Aufrufe).Auf der Liste der englischsprachigen Filme halten sich Adam Sandlers Animationskomödie, die in ihrer achten Woche auf der Liste mit 4,0 Millionen Aufrufen den siebten Platz belegt, und Zack Snyders epische Science-Fiction-Fantasy, die in ihrer vierten Woche auf der Liste mit 3,9 Millionen Aufrufen den achten Platz belegt.