CW terminiert LIV Golf-Termine

The CW sendet die erste LIV Golf-Übertragung aus Las Vegas am Freitag, den 9. Februar um 20:00 Uhr zur Hauptsendezeit.

The CW Network gab heute den Sendeplan für die kommende LIV Golf Saison 2024 bekannt, die 14 Events in acht verschiedenen Ländern umfasst. Beginnend mit dem ersten Turnier, das vom 2. bis 4. Februar in Mayakoba, Mexiko, stattfindet, wird The CW alle globalen Events am Samstag- und Sonntagnachmittag sowohl auf The CW Network als auch auf The CW App ausstrahlen, wobei die Runden unter der Woche auf The CW App ausgestrahlt werden.The CW Network wird außerdem am Freitag, den 9. Februar, die erste LIV Golf-Übertragung zur Hauptsendezeit ausstrahlen. Das Primetime-Event zeigt die letzten zwei Stunden der vorangegangenen Runde des Tages im historischen Las Vegas Country Club, dem Schauplatz des ersten US-Events der Saison im Herzen von Las Vegas. Der Sender wird außerdem am Sonntag, den 11. Februar eine vierstündige Zusammenfassung der Highlights des gesamten Wochenendes in Las Vegas ausstrahlen.Der Startschuss für die LIV Golf League fällt erneut auf dem El Camaleón Golf Course in Mayakoba, Mexiko, dem Austragungsort des Eröffnungsspiels der letzten Saison. Auch die folgenden Austragungsorte kehren zurück: The Grange Golf Club in Adelaide, Australien - Gewinner des World Golf Awards für das beste Golfevent 2023; der legendäre Real Club Valderrama in Andalusien, Spanien; der preisgekrönte Serapong-Platz im Sentosa Golf Club in Singapur; der Royal Greens Golf & Country Club in Jeddah; das Blue Monster im Trump National Doral in Miami; und der Old White Course in The Greenbrier, auf dem Bryson DeChambeau den historischen Titel gewann (58).Samstag, 3. Februar 12:30-17:30 Uhr ETSonntag, 4. Februar 1:00-18:00 Uhr ETFreitag, 9. Februar 20:00-22:00 Uhr ET/PTSamstag, 10. Februar 12:30-18:00 Uhr ETSonntag, 11. Februar 14:00-18:00 Uhr ETSamstag, 2. März 12:30-17:30 Uhr ETSonntag, 3. März 13:00-18:00 Uhr ETSamstag, 9. März 12:30-17:30 Uhr ETSonntag, 10. März 13:00-18:00 Uhr ETSamstag, 6. April 13:00-18:00 Uhr ETSonntag, 7. April 13:00-18:00 Uhr ETSamstag, 27. April 13:00-18:00 Uhr ETSonntag, 28. April 13:00-18:00 Uhr ETSamstag, 4. Mai 13:00-18:00 Uhr ETSonntag, 5. Mai 13:00-18:00 Uhr ETSamstag, 8. Juni 13:00-18:00 Uhr ETSonntag, 9. Juni 13:00-18:00 Uhr ETSamstag, 22. Juni 13:00-18:00 Uhr ETSonntag, 23. Juni 13:00-18:00 Uhr ETSamstag, 13. Juli 13:00-18:00 Uhr ETSonntag, 14. Juli 13:00-18:00 Uhr ETSamstag, 27. Juli 13:00-18:00 Uhr ETSonntag, 28. Juli 13:00-18:00 Uhr ETSamstag, 17. August 13:00-18:00 Uhr ETSonntag, 18. August 13:00-18:00 Uhr ETSamstag, 14. September 13:00-18:00 Uhr ETSonntag, 15. September 13:00-18:00 Uhr ETSamstag, 21. September 13:00-18:00 Uhr ETSonntag, 22. September 13:00-18:00 Uhr ET