Javier Bardem & Chloe Sevigny machen bei «Monster mit

US-Fernsehen

Die neue Staffel werden Lyle und Erik Menendez beleuchten.

Netflix hat die Hauptdarsteller für die nächste Staffel von Ryan Murphys und Ian Brennans-Anthologieserie Monsters bekannt gegeben: «The Lyle and Erik Menendez Story», die 2024 bei Netflix kommen wird. Javier Bardem («No Country for Old Men», «Being the Ricardos»), wird Jose Menendez spielen. Chloë Sevigny («FEUD: Capote vs. The Swans» verkörpert Kitty Menendez. Die Newcomer Nicholas Alexander Chavez («General Hospital») und Cooper Koch («They/Them») schlüpfen in die Haut von Lyle Menendez bzw. Erik Menendez darstellen.Ausführende Produzenten sind Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, David McMillan, Louise Shore und Carl Franklin. Nach dem großen Erfolg von «DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story» hat Netflix zwei weitere Staffeln der Anthologie-Serie von Ryan Murphy und Ian Brennan bestellt.Joseph Lyle Menéndez und Erik Galen Menéndez sind amerikanische Brüder, die 1996 wegen der Ermordung ihrer Eltern, José und Mary Louise "Kitty" Menéndez, verurteilt wurden. Während des Prozesses erklärten die Brüder, sie hätten die Morde aus Angst begangen, dass ihr Vater sie umbringen würde, nachdem sie gedroht hatten, ihn wegen jahrelangen sexuellen, emotionalen und körperlichen Missbrauchs bloßzustellen, während die Staatsanwaltschaft argumentierte, sie hätten es getan, um das millionenschwere Vermögen ihres Vaters zu erben.