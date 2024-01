Caren Miosga macht wieder Pause

VORAB TV-News

Nur drei Ausgaben am Stück wird es von der neuen Talkshow geben. Die ehemalige «Tagesthemen»-Moderatorin hat sich bereits wieder in den Urlaub verabschiedet.

Am Sonntag, 21. Januar 2024, startet die neue Talkshowim Anschluss an den Richy-Müller-«Tatort» „Zerrissen“. Welches Thema am Sonntag diskutiert wird, steht noch nicht fest. Die ehemalige «Tagesthemen»-Moderatorin sagte im Vorfeld, sie wolle mit Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft sprechen.Während bei «Sabine Christiansen», «Anne Will» und «Günther Jauch» die Gesprächspartner ohne Tisch auskommen mussten, wird die neue Talksendung ihre Gesprächspartner - ähnlich wie bei «Maybrit Illner» - an einem Tisch diskutieren lassen. So schnell wird sich «Caren Miosga» nicht etablieren, denn nach drei Folgen geht die Sendung wieder in die Pause.Am 11. und 18. Februar setzt Das Erste nach dem «Tatort» auf die neuseeländische Krimireihe «Brokenwood - Mord in Neuseeland». Die Filme sind mittlerweile fünf Jahre alt. Die Entscheidung für eine Pause ist nicht nachvollziehbar, schließlich steht am 11. Februar die Wiederholung der Bundestagswahl 2021 in 455 der 2256 Berliner Wahlbezirke an.