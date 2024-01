RTL glückt der Start in die NFL-Playoffs

Quotennews

In der Nacht schaltete fast ein Viertel des TV-Publikums unter 50 Jahren den Kölner Sender ein.

Auch wenn den Teams aus Houston und Cleveland nur geringe Chancen auf den Titel zugerechnet werden, standen beiden Mannschaften verdient in der ersten Playoffs-Runde der National Football League. Das erste Spiel der Wild-Card-Round ging im NRG Stadium in der größten Stadt Texas über die Bühne. Die von Jana Wosnitza moderierte Sendung begann um 22:15 Uhr, der Kick-off erfolgte um 22:30 Uhr. Das erste Viertel verfolgten 0,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die zunächst einen mäßigen Marktanteil von 3,6 Prozent ausmachten. In der Zielgruppe saßen zu Beginn des Spiels 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige vor dem Fernseher, 8,5 Prozent Marktanteil waren die Folge.Je später die Sendezeit, desto höher fiel die Einschaltquote aus. Schon im zweiten Viertel standen 0,47 Millionen werberelevante Seher für 11,8 Prozent. Insgesamt wurden 0,79 Millionen und 5,0 Prozent gemessen. Den Beginn der zweiten Halbzeit, die um 0:12 Uhr startete, wollten 0,72 Millionen Zuschauer nicht verpassen, darunter 0,41 Millionen Jüngere. Florian Schmidt-Sommerfeld und Patrick Esume, die das Spiel kommentierten, durften sich über 6,9 Prozent bei allen und 13,9 Prozent in der Zielgruppe freuen. Das letzte Viertel erreichte 0,64 Millionen Zuschauer, darunter 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die relative Sehbeteiligung stieg auf 8,8 respektive 16,6 Prozent.Von Houston ging es zum vermeintlich spektakulärsten Aufeinandertreffen der ersten Runde nach Kansas City, wo die Chiefs um Superstar Patrick Mahomes die Miami Dolphins mit Quarterback Tuanigamanuolepola „Tua“ Tagovailoa begrüßten. Bemerkenswert: Selbst in der rund 45-minütigen Pause zwischen den Spielen blieben die Werte hoch. Die Zielgruppenquote steigerte sich bei den Highlights auf 18,1, der Countdown zum Spiel konnte auf 17,9 Prozent blicken. Ab 2:10 Uhr blieben wie im Vorlauf 0,47 Millionen Football-Fans wach. Das zweite Viertel sahen bis zum Ende der Quotenerfassung um 3:00 Uhr 0,43 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei tollen 11,0 und 11,8 Prozent. In der Zielgruppe verbuchte RTL mit 0,29 und 0,28 Millionen werberelevanten Sehern fantastische 22,0 und 23,8 Prozent.Am heutigen Sonntag geht das Wild-Card-Weekend weiter – allerdings mit Verzögerung. Ursprünglich sollt es bei RTL ab 19:00 Uhr gleich drei Spiele zu sehen geben, da in den USA aber ein Schneesturm die Austragung der Partie Buffalo Bills gegen die Pittsburgh Steelers verhinderte, müssen sich die Fans bis 22:25 Uhr gedulden, wenn die Green Bay Packers bei den Dallas Cowboys antreten. Das Bills-Steelers-Match wurde auf Montag verschoben. Allerdings ist noch nicht klar, wo das Spiel, das für 22:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt ist, hierzulande übertragen wird. RTL setzt am Sonntag jedenfalls ab 19:00 Uhr auf «Martin Rütter – Die Welpen kommen», ehe um 20:15 Uhr der Spielfilm «Skyscraper» ► läuft. Dies bestätigte der Sender dem Branchendienst ‚DWDL‘.