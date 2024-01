KiKA startet 16. «Dein Song»-Staffel

TV-News

Erneut führen Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich durch die Sendung.

Der KiKA setzt ab Montag, den 19. Februar 2024, montags bis donnerstags, um 19.25 Uhr auf die 16. Staffel von. Als Moderatoren kehren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich zurück, in der Jury sitzen Kelvin Jones, Alina Süggeler, Luca Hänni und LOTTE. Bsb-Film- und TV Produktions GmbH hat die Doku-Reihe gedreht, die Final-Show kommt von MBTV.Die Zuschauer können den Weg der einzelnen Songs und die musikalische Entwicklung über vier Wochen in 16 dokumentarischen Folgen und einer großen Live-Finalshow mitverfolgen. Als besonderes Highlight gibt es in dieser Staffel eine "Wildcard", die es den Jurymitgliedern ermöglicht, ihren persönlichen Favoriten direkt in den Wettbewerb zu schicken – ohne Diskussion mit den anderen Jurymitgliedern.Die Sängerin Alina Süggeler, bekannt geworden mit ihrer Band "Frida Gold", will als Jurorin beim Casting ganz genau hinhören: "Ich nehme die Verantwortung, die wir als Jury haben, sehr ernst, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie fragil und besonders diese Momente sind, in denen man zum ersten Mal etwas teilt, was man selbst komponiert hat. Das Songwriting ist immer auch eine Art Selbstpflege, weil die Themen, die einen beschäftigen, Raum und Platz bekommen und man die Chance hat, sie anders zu betrachten, wenn sie erst einmal aufgeschrieben sind. Ich möchte allen Kandidatinnen und Kandidaten da begegnen, wo sie stehen, und ihnen behutsame Impulse geben, die sie im besten Fall noch ein Stückchen näher an sich und ihre eigene Wahrheit bringen."