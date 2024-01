Neue Darsteller für «White Lotus»

US-Fernsehen

Die Serie ist nun auch mit «Babylon Berlin»-Darsteller Christian Friedel besetzt.

Für die dritte Staffel der Emmy-prämierten HBO-Originalserievon Mike White hat HBO weitere Neuzugänge bekannt gegeben. Neu im Cast ist der deutsche Schauspieler Christian Friedel, unter anderem bekannt aus der Serie Babylon Berlin". Weitere Neuzugänge sind Miloš Biković, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi und Shalini Peiris.Darüber hinaus sind bereits Leslie Bibb, Carrie Coon, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Natasha Rothwell und Tayme Thapthimthong angekündigt. Ab Februar wird die Serie in und um Koh Samui, Phuket und Bangkok gedreht und folgt einer neuen Gruppe von Gästen in ein anderes White Lotus Resort. Die neue Staffel wird auch auf Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehen sein.Die im Juli 2021 erstmals ausgestrahlte erste Staffel von «The White Lotus», die auf Hawaii spielt, wurde für 20 Emmys in 13 Kategorien nominiert und gewann zehn Preise. Entwickelt, geschrieben und inszeniert wurde die Serie von Mike White. Neben David Bernad und Mark Kamine fungiert er auch als ausführender Produzent.