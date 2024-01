«Schere, Stein, Papier» kommt

TV-News

Der Kindersender Nickelodeon startet die Serie eine Woche nach US-Start.

Am 12. Februar 2024 startet Nickelodeon USA die neue Serie «Rock, Paper, Scissors», bereits am Montag, den 19. Februar 2024 kommt die Serie nach Deutschland. Der deutsche Ableger zeigtwerktags um 17.20 Uhr. Von den drei Freunden hat Stein das größte Herz und den moralischsten Kompass, Papier ist ein angehender Intellektueller, der davon träumt, ein berühmter Erfinder zu werden. Die übermütige Schere will immer cool sein. In den Episoden streitet sich das Trio meist auf humorvolle und liebenswerte Weise über alle möglichen Dinge.Bereits am selben Tag um 08.20 Uhr beginnt die Ausstrahlung der Serie. Bossy Bear, der Draufgänger, und Schildy, die nachdenkliche Schildkröte, sind ungleiche Freunde: Gemeinsam erleben sie lustige Abenteuer in der Stadt Freundlichburg, die Koreatown nachempfunden ist. Dabei geht der rechthaberische Bossy den Bewohnern ganz schön auf die Nerven. Ganz nebenbei lernen die Zuschauer auf spielerische Art und Weise viel über die koreanische Kultur - angefangen von K-Pop über Kimchi bis hin zu Seollal, dem Neujahrsfest. Die Zeichentrickserie basiert auf den gleichnamigen Kinderbüchern von David Horvath.Eine Woche zuvor, am 12. Februar, können sich die Zuschauer auf die zweite Staffel vonfreuen. Dass das Leben von Middle School-Schüler nicht einfach ist, davon kann der Sechstklässler Nate ein Lied singen. Regelmäßig versucht der kleine Rebell zu beweisen, wie cool er ist. Doch dabei geraten er und seine Freunde immer wieder in Schwierigkeiten - aus denen sie sich schließlich mit Spaß und Kreativität befreien. Die computeranimierte Verfilmung der gleichnamigen beliebten Comic- und Kinderbuchreihe von Lincoln Pierce ist ein Paramount+ Original.