Sophia Thiel  Mit Fitnessvideos hoch hinaus

YouTuber

Die Fitness-YouTuberin baute ihre Reichweite seit 2014 auf und wurde deutschlandweit bekannt. Nach einer Pause für ihre eigene Gesundheit ist sie zurück und motivierter denn je.

Die 28-jährige Sophia Thiel hat sich in Deutschland und auch darüber hinaus als Fitness-Influencerin einen Namen gemacht. Ihre Reise führte von Übergewicht in der Jugend zu einem strikten Trainings- und Ernährungsprogramm. Auf Dauer entwickelte sie jedoch eine Essstörung und legte auch eine längere Social-Media-Pause ein. Inzwischen ist sie aber zurück und redet offen über ihre Geschichte.Sophia Laura Maria Thiel wurde am 23. März 1995 im bayerischen Rosenheim geboren, wo sie auch aufwuchs. In ihrer Jugendzeit hatte sich mit Übergewicht zu kämpfen, so dass sie ihr damaliger Freund 2012 zum Bodybuilding brachte. Auf diese Weise nahm sie innerhalb von drei Jahren über 25 Kilogramm ab. Im Oktober 2014 gründete sie ihren YouTube-Kanal und fing so an, Videos zu dem Thema zu teilen. In den ersten Videos führte sie ein Interview mit dem Bodybuilder Horst Wetterau und absolvierte ein Schultertraining mit dem Weltmeister, sie teilte „Diätgeheimnisse“ und zeigte Videos von ihren Bodybuilding-Wettkämpfen. Mit der Zeit folgten auch Trainingsvideos, so wie Beintraining oder „Sexy Po Übung für Frauen“. Sie gab Tipps gegen „Schwabbelarme“ und für „sexy Schultern“.Mit der Zeit wurde ihr Kanal zu einem der beliebtesten und bekanntesten Kanäle für Homeworkouts. Das acht Jahre alte Video über ein Bauch-Homeworkout zum Mitmachen wurde inzwischen über 6,5 Millionenmal geklickt und ist noch immer das gefragteste Video auf dem Kanal. Ein anderes Video über ihren Weg der Gewichtsabnahme und für die Fitness-Motivation folgt mit 6,3 Millionen Aufrufen knapp dahinter. Zahlreiche weitere Videos mit verschiedenen Fitnessübungen wurden millionenfach aufgerufen. Mit der Zeit wurde Thiel immer bekannter und sie wurde zu einem Vorbild für zahlreiche Mädchen und junge Frauen. Auch über Social Media hinaus machte sie sich einen Namen. Sie war öfters im Lifestyle-Magazin «taff» zu sehen, nahm 2015 beim «TV Total Turmspringen» teil und 2016 sowie 2017 bei «Die große Völkerball Meisterschaft» bei ProSieben . Zudem war sie von 2017 bis 2019 als Coach für Teilnehmende bei «The Biggest Loser» aktiv und war in diesem Zeitraum zudem in der Dokusoap «Fitness Diaries» bei sixx zu sehen.Ab 2016 folgte die Veröffentlichung zahlreicher Bücher: „Einfach schlank und fit. Mit 120 Rezepten zur Traumfigur“, „Fitness Sweets: Mit 60 kalorienarmen und eiweißreichen süßen Rezepten“, „Mit Meal Prep zur Traumfigur: Clever vorkochen, mit Genuss abnehmen. Mit allen meinen persönlichen Tipps und über 60 Rezepten“ sowie „Fit & Stark mit Sophia: Erfolgreich trainieren ohne Geräte“. Anfang 2019 erschien die erste Ausgabe der Fitness-Zeitschrift „Sophia Thiel Magazin“, die zweite, für Mai 2019 geplante Ausgabe wurde jedoch nie veröffentlicht. Denn in diesem Jahr zog sie sich plötzlich aus der Social-Media-Welt zurück, sie nannte nur persönliche Gründe und ließ zwei Jahre lang nichts von sich hören.Zwei Jahre später kehrte sie dann mit einem ausführlichen Video zurück und berichtete von ihrer Essstörung Bulimia Nervosa, Burnout und Depressionen. Der Druck im Fitnessbereich hatte sie in eine Essstörung gedrängt und sie musste erst wieder zu sich finden. Heute hat sie wieder deutlich mehr auf der Waage, aber ist zufrieden mit ihrem Körper und fühlt sich wohl. Inzwischen teilt sie wieder verschiedene Workouts, spricht aber auch offen über Binge-Eating, ihre Gewichtszunahme und den Druck auf Social Media. Ihrem YouTube-Kanal folgen heute 992.000 Abonnenten und über eine Million Menschen auf Instagram. Zu ihrem Comeback 2021 brachte sie das Buch „Come back stronger. Meine lange Suche nach mit selbst“ heraus. Auch im Fernsehen war sie noch das ein oder andere Mal zu sehen, etwa bei «Wer weiß denn sowas?» und «Dalli Dalli». Zudem wird sie Teil der diesjährigen Staffel von «Let’s Dance» sein. Außerdem hat die 28-Jährige ein Fitnessprogramm „Healthy Inside Out“ auf Gymondo veröffentlicht.