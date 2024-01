Quotencheck

Mit wechselndem Vorlauf holte das Kabel-Eins-Magazin in den vergangenen Wochen konstante Reichweiten.

Seit Sommer 2009 strahlt der Fernsehsender Kabel Eins sein tägliches Magazinauch am Sonntagabend aus. Während viele Privatsender auf Filmware aus den Vereinigten Staaten von Amerika setzen, präsentiert die Unterföhringer Station Eigenproduktionen. In den vergangenen Wochen wechselte der Vorlauf von «Deutschlands größte Geheimnisse» zu «Willkommen bei den Reimanns». Das 22:15-Uhr-Magazin startete mit Reporter Cornel Bunz, der seine fünf besten YouTube-Tutorials vorstellte, in den November.Am 5. November sahen 0,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, was einem Marktanteil von überdurchschnittlichen 3,5 Prozent entsprach. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das zweistündige Magazin 0,18 Millionen Seher und sehr gute 5,1 Prozent. Am 12. November ging es um das Hausbau-Projekt von Familie Knittler, das 0,55 Millionen Zuschauer verfolgten. Der Marktanteil stieg auf 3,8 Prozent. In der Zielgruppe sank das Interesse auf 0,16 Millionen, die für 4,5 Prozent standen.Ab dem 19. November bestand der Lead-in aus «Willkommen bei den Reimanns», sodass sich auch «Abenteuer Leben» mit einer Auswanderer-Geschichte befasste. Daniel Hildebrandt behielt 0,51 Millionen Zuschauer, darunter 0,15 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich bei 3,5 respektive 4,5 Prozent. Am 26. November funktionierte das Zusammenspiel aus Konny Reimann und Cornel Bunz, der ein Insel-Hopping auf Hawaii erlebte, weniger gut. In der Zielgruppe sank die Quote auf 3,6 Prozent bei einer Reichweite von 0,13 Millionen. Insgesamt hielt sich das Ergebnis mit 0,52 Millionen und 3,4 Prozent recht konstant. Auch die ersten beiden Dezember-Sendungen sorgten für 0,51 und 0,50 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 3,2 und 3,3 Prozent. In der Zielgruppe standen mit 0,17 und 0,15 Millionen Werberelevanten 4,3 und 4,1 Prozent zu Buche.Die letzte Ausgabe des Jahres verbuchte dagegen nur 0,41 Millionen Zuschauer und leicht unterdurchschnittliche 2,6 Prozent. In der Zielgruppe reichte es mit dem Thema „Zwei Köche für den Weihnachtsmann“ nur zu 3,8 Prozent Marktanteil. Die weihnachtliche Sendung hatte 0,15 Millionen junge Zuschauer. Nachdem man das alte Jahr eher mäßig abgeschlossen hatte, gelang der Start in 2024 umso mehr. Mit den «Trucker Babes» im Vorlauf fuhr «Abenteuer Leben» 0,55 Millionen Zuschauer ein, die 3,6 Prozent Marktanteil mitbrachten. Am 7. Januar 2024 drehte sich die Sendung um das Urlaubsziel Azoren, für das sich 0,22 Millionen Jüngere begeisterten. Der Marktanteil wurde auf grandiose 6,2 Prozent beziffert.Im Schnitt erreichte «Abenteuer Leben am Sonntag» im November, Dezember und mit der ersten Januar-Folge 0,51 Millionen Zuschauer und 3,4 Prozent Marktanteil. Die Marke ist unabhängig vom Vorlauf und auch nicht auf eine thematische Anpassung angewiesen. Sie liefert in der Regel konstant ab. In der Zielgruppe bewegte man sich mit durchschnittlich 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 4,5 Prozent Marktanteil über dem Kabel-Eins-Mittel.