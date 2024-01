Primetime-Check

Wie viele Menschen wollten Florian Silbereisens «Schlagerchampions» sehen? Welcher Spielfilm war bei den Privaten am erfolgreichsten?

Das Erste sicherte sich mit der Rückkehr von Florian Silbereisens abendfüllender Show4,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag bei sehr guten 19,9 Prozent. Im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren 0,67 Millionen Zuschauer, die der blauen Eins einen Marktanteil von 13,6 Prozent und den Primetime-Sieg bescherten. Das ZDF setzte auf einen neuen-Film. Der 80. Fall des Münsteraner Privatdetektivs unterhielt 6,58 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile bewegten sich bis 21:45 Uhr bei 25,6 Prozent bei allen und 10,9 Prozent bei den Jüngeren. Eine-Wiederholung kam im Anschluss auf 4,16 Millionen und 17,6 Prozent. Bei den unter 50-Jährigen fuhr der Mainzer Sender nur noch 5,3 Prozent ein.Die beiden Schwestersender ProSieben und Sat.1 setzten am Samstagabend auf Spielfilme. «Aladdin» ► markierte für den Bällchensender ein 1,32-millionenköpfiges Publikum, während0,86 Millionen Menschen erreichte. Die rote Sieben brachte es auf einen Zielgruppen-Marktanteil von ausbaufähigen 6,7 Prozent. Sat.1 überbot dies mit tollen 11,3 Prozent bei den Umworbenen. Auch RTL sendete mitFilmware aus Hollywood. Der Harrison-Ford-Streifen lockte 2,08 Millionen Menschen zum Kölner Sender und stand für 8,6 Prozent.war für 0,91 Millionen RTLZWEI-Zuschauer interessant, die 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe mitbrachten.Kabel Eins setzte auf seine übliche Krimiserien-Dosis. Die-Doppelfolge sorgte für eine Reichweite von 0,47 und 0,55 Millionen. In der Zielgruppe standen Marktanteile von 2,2 und 3,5 Prozent zu Buche. Zwei-Episoden kamen ab 22:15 Uhr auf 0,60 und 0,39 Millionen sowie 4,0 und 3,7 Prozent. VOX füllte seine Primetime mit der vierstündigen Rankingshow, die im Schnitt 1,09 Millionen Zuschauer sahen. In der Zielgruppe verbuchte der Sender mit der roten Kugel starke 8,4 Prozent.