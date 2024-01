Blockbuster-Battle

In diesem Battle geht es teuflisch zu, denn «Der Teufel trägt Prada» duelliert sich mit einem «Star Wars»-Ableger und «Non-Stop».

(ProSieben, 20:15 Uhr)Nach seinem Verrat an der imperialen Armee schließen sich Han und sein neuer Freund - der Wookie Chewbacca - einige Jahre vor den Ereignissen von «Episode IV» einer Schmugglerbande an. Auf der Jagd nach dem wertvollen Treibstoff Coaxium führt Hans Kindheitsfreundin Qi'ra die Gruppe zu Lando Calrissian, dem Besitzer des legendären Millenium Falcon. Die Quotenmeter-Kritik attestierte dem Film eine „eher enttäuschende“ Action, die Figureninteraktion dagegen sei kurzweilig geraten. Die komplette Kino-Kritik gibt es hier.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Air Marshal Bill Marks ist auf einem Flug von New York nach London eingesetzt. Kurz nach dem Start erhält er auf seinem Pager eine Kurznachricht, dass in 20 Minuten ein Passagier getötet wird, falls nicht 150 Millionen Dollar auf ein bestimmtes Konto überwiesen werden. Sie ist offenbar von einer Person geschickt worden, die sich an Bord der Maschine befindet, denn sie wurde über das sichere Bordnetzwerk verschickt. Während die meisten seiner Mitreisenden ahnungslos schlafen, überprüft Marks mit der Stewardess Nancy und der Passagierin Jen Summers die Passagiere, und sie identifizieren den zweiten Air Marshal Hammond als möglichen Erpresser. Hammond gesteht und es kommt zu einem Handgemenge, bei dem Hammond stirbt. In dessen Aktenkoffer findet Marks Kokain. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Die 20 Minuten laufen ab, die Flugsicherheitsbehörde stellt fest, dass das angegebene Konto auf Marks Namen läuft, die Stimmung an Bord verschlechtert sich. Quotenmeter fand folgendes Fazit in seiner Kino-Kritik: „«Non-Stop» gibt nur optisch das Bild eines Hochglanz-Blockbusters ab. In Wirklichkeit ist der Streifen ein auf engstem Raum ausgetragener Kampf zwischen Gut und Böse, der in bester Kammerspielmanier an den Nerven zerrt und in den sich auch Liam Neeson mit der Zeit immer mehr einzugrooven scheint.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Meryl Streep und Anne Hathaway beißen sich im Fashionzirkus durch: Die ambitionierte junge Journalistin Andy Sachs heuert bei der renommierten Modezeitschrift "Runway" als zweite Assistentin der biestigen Chefredakteurin Miranda Priestly an. Mit ihrem altbackenen Outfit und ihrem modischen Desinteresse fällt sie sofort negativ auf. Doch Andy gibt trotz der Schikanen ihrer Chefin und der Kolleginnen ihr Bestes, um in dem knallharten Business bestehen zu können.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7