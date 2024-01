Zweite «Star Trek: Picard»-Staffel schlägt bei Tele 5 auf

TV-News

In wenigen Wochen wiederholt Tele 5 noch die erste Staffel, Ende Februar startet dann die zweite Runde der mit Patrick Stewart Science-Fiction-Serie.

Der Warner-Bros.-Discovery-Sender Tele 5 ist das selbst ernannte „Home of Sci-Fi“ im deutschen Fernsehen, weswegen der Free-TV-Kanal nun die Ausstrahlung der zweiten Staffel vonmit Patrick Stewart als Jean-Luc Picard angekündigt hat. Ab dem 22. Januar zeigt der Sender zunächst die zehnteilige erste Staffel immer montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen, ab dem 26. Februar folgt auf demselben Sendeplatz die zweite Runde – ebenfalls in Doppelfolgen.«Star Trek: Picard» debütierte im deutschen Free-TV einst bei RTLZWEI , die zweite Staffel feierte ihre Premiere dann beim Streamingdienst Prime Video. Frei empfangbar war sie bereits im Herbst 2023 bei Pluto TV abrufbar. Eine dritte Staffel steht bei Paramount+ sowie Prime Video hinter der Bezahlschranke zur Verfügung.Die zweite Staffel von «Star Trek: Picard» führt den legendären Jean-Luc Picard und seine Crew auf eine abenteuerliche und aufregende neue Reise: in die Vergangenheit. Picard muss sich mit alten und neuen Freunden den Gefahren seines Heimatplaneten im 21. Jahrhundert stellen, um in einem erbitterten Wettlauf gegen die Zeit die Zukunft des Universums zu retten – und sich dabei der ultimativen Prüfung durch einen seiner größten Widersacher stellen. Neben Stewart sind in der zweiten Staffel unter anderem auch John de Lancie als der allmächtige Q sowie Whoopi Goldberg als mysteriöse Barkeeperin Guinan zu sehen.Die Serie wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert und von Paramount Global Content Distribution vertrieben. Für die zweite Staffel fungierten Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski und Dylan Massin als ausführende Produzenten. Akiva Goldsman und Terry Matalas waren als Co-Showrunner der zweiten Staffel tätig.