Primetime-Check

RTL präsentierte die erste reguläre «Wer wird Millionär?»-Ausgabe des Jahres, während VOX auf neue «Goodbye Deutschland!»-Geschichten setzte. Wie lief es im Vergleich zur «Beckenbauer»-Doku im Ersten?

Aufgrund der aktuellen Ereignisse des deutschlandweiten Bauernprotestes startete Das Erste mit einemin die Primetime, den 4,60 Millionen Zuschauer sehen wollten. Für die ohnehin geplante Dokublieben ab 20:32 Uhr 4,02 Millionen Zuschauer dran. Die Marktanteile wurden auf 16,5 und 14,5 Prozent beziffert. Bei den Jüngeren waren hohe 20,6 und 14,4 Prozent drin. Dies bedeutete den Abendsieg in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dieverfolgten ab 22:02 Uhr 2,84 Millionen Zuschauer, es standen 12,6 respektive 11,0 Prozent Marktanteil zu Buche.Auch das ZDF startetemit Verspätung erst um 20:29 Uhr. Den Krimi verfolgten 8,40 Millionen Zuschauer, was einem grandiosen Marktanteil von 30,2 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,6 Prozent gemessen.undsahen danach noch 4,49 und 2,17 Millionen Menschen, die für 19,0 und 14,8 Prozent standen. Bei den Jüngeren wurden 10,1 und 6,9 Prozent ausgewiesen.RTL servierte ebenfalls ein 15-minütigeszum Tod des Fußball-Kaisers. Die Sondersendung erreichte 2,27 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppenmarktanteil von 9,9 Prozent. Mitstieg das Ergebnis auf 2,71 Millionen und 12,6 Prozent.informierte um 22:15 Uhr 2,66 Millionen Interessierte. Der Einschub steigerte die Einschaltquote auf 14,3 Prozent bei den Umworbenen. VOX präsentierte derweil zwei neue-Folgen. Die Florida-Ausgabe generierte 0,72 Millionen und 6,6 Prozent Marktanteil, «Oksanas Welt» kam ab 22:15 Uhr auf 0,55 Millionen und 4,9 Prozent. Der Staffelstart vonspülte 0,46 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI. Die Doppelfolge markierte 3,8 und 4,3 Prozent beim werberelevanten Publikum.In Sat.1 kehrte nach fast einem Jahrzehnt Abstinenzin die Primetime zurück. Die reguläre Folge unterhielt 0,96 Millionen Zuschauer und erreichte 5,4 Prozent Marktanteil.sorgte für 1,29 Millionen ProSieben-Zuschauer, sodass sich der Unterföhringer Sender über 8,8 Prozent Marktanteil freuen durfte. Kabel Eins präsentierte den Spielfilm, den 0,48 Millionen sehen wollten. In der Zielgruppe waren 3,4 Prozent Marktanteil möglich.