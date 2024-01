«Star Wars»-Movie: Mandalorian kommt ins Kino

Kino-News

Auch Baby Yoda wird im neuen Spielfilm von Jon Favreau zu sehen sein. «Ahsoka» geht in die zweite Staffel.

Lucasfilm arbeitet an einem Kinofilm vovm Mandalorian, Baby Yoda und Grogu. Unter der Regie von Jon Favreau und produziert von Favreau, Kathleen Kennedy und Dave Filoni, wirdim Jahr 2024 in Produktion gehen. „Ich habe es geliebt, Geschichten zu erzählen, die in der reichen Welt spielen, die George Lucas geschaffen hat", sagte Favreau. "Die Aussicht, den Mandalorianer und seinen Lehrling Grogu auf die große Leinwand zu bringen, ist extrem aufregend.""Jon Favreau und Dave Filoni haben zwei neue und beliebte Charaktere in «Star Wars» eingeführt, und diese neue Geschichte passt perfekt auf die große Leinwand", fügte Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm, hinzu. «The Mandalorian and Grogu» werden die aktuelle Spielfilmentwicklung von Lucasfilm anführen, zu der auch Filme unter der Regie von Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold und Dave Filoni gehören, der derzeit auch die zweite Staffel von «Ahsoka» entwickelt.«The Mandalorian», «The Book of Boba Fett» und «Ahsoka» spielen zur Zeit der Neuen Republik und damit zwischen den «Star Wars»-Spielfilmen der ersten Trilogie «Krieg der Sterne», «Das Imperium schlägt zurück» und «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» und den Filmen «Das Erwachen der Macht», «Der letzte Jedi» und «Der Aufstieg Skywalkers». Die vierte Staffel von «The Mandalorian» wird voraussichtlich noch vor dem neuen Kinofilm ausgestrahlt. Die dritte Season wurde im März und April 2023 auf Disney+ ausgestrahlt.