Carrie Coon mischt bei «White Lotus» mit

US-Fernsehen

Der Star aus «The Gilded Age» wird in den nächsten Monaten in Thailand drehen.

Das Gesicht von «The Leftovers» und «The Gilded Age», Carrie Coon, wird in der dritten Staffel der Seriemitspielen. Erst am Freitag hatten die Produzenten bekannt gegeben, dass die mit einem Emmy ausgezeichnete Serie Parker Posey, Jason Isaacs, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Michelle Monaghan und Tayme Thapthimthong in ihren Cast aufgenommen hat.Bereits im Vorfeld wurde klar, dass die aus der ersten Staffel bekannte Natasha Rothwell eine tragende Figur in der neuen Runde einnehmen wird. Sie verkörperte Belinda Lindsey, die freundliche und einfühlsame Spa-Managerin des Resorts, die eine komplizierte Beziehung zu Tanya entwickelt, indem sie ihr emotionalen Beistand bietet, aber auch hofft, der Erbin einen Geschäftsvorschlag zu machen.Zum Start der Dreharbeiten sagte Janet Graham Borba, EVP of Production, HBO & Max: "Wir freuen uns, mit der Tourismusbehörde von Thailand zusammenzuarbeiten, um Mikes kreative Vision umzusetzen und all das zu zeigen, was das schöne Land Thailand zu bieten hat, wenn die nächste Gruppe von Gästen im «White Lotus» eincheckt."