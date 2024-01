Don Lemon plant X-Show

Vermischtes

Der ehemalige CNN-Moderator will beim Kurznachrichten-Dienst für Furore sorgen.

Der umstrittene Kurznachrichtendienst „X“ hat einen weiteren Fürsprecher gefunden: Der ehemalige CNN-Moderator Don Lemon will dort eine TV-Show moderieren, wie er beim ehemaligen Twitter-Dienst mitteilte. Bei Warner Bros. Discovery war er ins Frühstücksfernsehen gewechselt. Danach verließ er die Firma.Nach Informationen von „Variety“ sollstarten. Lemon schreibt, er könne „größer, mutiger und freier“ sein und die Show „wird für jeden verfügbar sein, einfach, wann und wo immer Sie wollen, als Stream auf den Plattformen, auf denen die Gespräche stattfinden. Und man wird sie zuerst auf X finden, dem größten Raum für freie Meinungsäußerung in der Welt. Ich weiß jetzt mehr denn je, dass wir einen Ort für ehrliche Debatten und Diskussionen brauchen, der nicht von Saalwächtern überwacht wird. Das ist erst der Anfang, also bleiben Sie dran."Dons neues Unternehmen wird seine unverblümte Herangehensweise an das Geschichtenerzählen in diesem rohen und authentischen Programm auf die nächste Ebene bringen", sagte Oren Rosenbaum, Leiter der Audio-Abteilung und Partner bei UTA, der Lemon vertritt, gegenüber dem Magazin „Variety“.