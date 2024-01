RTL Passion holt VOX-Erfolgsserie ins Programm

TV-News

Neben «Club der roten Bänder» wird auch «Der Knastarzt» in der Primetime des Pay-TV-Senders laufen.

Der RTL-Spartensender RTL Passion bedient sich weiterhin alter Fiction-Ware der großen Schwestersendern RTL und VOX . Nachdem die Pay-TV-Station bereits die Ausstrahlung vonab Mittwoch, den 31. Januar, um 20:15 Uhr angekündigt hatte, plant man ab Dienstag, 6. Februar, auch mit der einstigen RTL-Serie, die im Frühjahr 2014 mit sechs Episoden in der Primetime lief. Nach nur einer Staffel zog der Kölner Sender der Reihe mit Bernhard Piesk als titelgebender Dr. Tobias Falk aber den Stecker. Im Herbst 2019 wiederholte RTL die Reihe, brach die Ausstrahlung aber nach nur vier Episoden ab.In der Pilotfolge wird Falk auf seiner eigenen Geburtstagsfeier verhaftet: Laut Anklage soll er aktive Sterbehilfe bei seiner krebskranken Patientin Maria Weinfurtner geleistet haben und wird zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Dort unterbreitet ihm die Direktorin Katja Herwald (Clelia Sarto) ein ungewöhnliches Jobangebot: Dr. Falk soll die Krankenstation übernehmen und als Gefängnisarzt "arbeiten". Keine leichte Aufgabe, sich in dieser neuen Umgebung zurechtzufinden.Deutlich erfolgreicher schlug sich das RTL-Passion-Folgeprogramm im VOX-Programm nur ein Jahr nach «Der Knastarzt», der im Februar den 20:15-Sendeplatz erhält. Ab 21:05 Uhr wiederholt RTL Passion die erste Staffel von. Von der Serie wurden insgesamt 30 Episoden in drei Staffeln sowie der Spin-off «Tonis Welt» produziert.Im Mittelpunkt der Jugendserie steht der an Krebs erkrankte Jonas (Damian Hardung), dem ein Unterschenkel amputiert werden soll. Er wird der neue Zimmernachbar von Leo (Tim Oliver Schultz), der schon viele Monate im Krankenhaus liegt und ebenfalls Krebs hat. Leo hat sein Bein bereits vor einiger Zeit verloren, die beiden Jungen eint das gleiche Schicksal, und sie werden schnell Freunde. Neben Jonas wird noch ein weiterer neuer Patient in das Krankenhaus aufgenommen: Alex (Timur Bartels), der auf dem Schulhof zusammengebrochen ist. In weiteren Rollen spielten unter anderem Nick Julius Schuck, Ivo Kortlang und Luise Befort.