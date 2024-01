«Save The Date» sichert VOX eine mittelmäßige Quote

Quotennews

Die Premiere von «Wen heirate in 50 Tagen?» war bei VOX nicht gerade ein Hit – allerdings lief es auch nicht schlecht.

Am Dienstag strahlte VOX die erste Folge seiner neuen Sendungaus. Die drei Singles Jasmin, Laila und Daniel starteten gemeinsam mit Jana Ina Zarella die Suche nach einem Traumpartner, der auch noch gleich geheiratet werden sollte. Das war für 0,79 Millionen Zuschauer interessant, sodass die Show auf einen Marktanteil von 3,1 Prozent kam. In der Zielgruppe wurden 0,38 Millionen und 6,9 Prozent gemessen. Frühere Dating-Show-Neustarts des Senders waren nicht so erfolgreich.Eine neue-Folge unterhielt 0,78 Millionen Zuschauer um 18.00 Uhr. Bei Roland Trettl sollten der 61-jährige Bernd mit der 62-jährigen Heike verkuppelt werden. 4,4 Prozent der Zuschauer erfuhren, ob das Unterfangen gelang. 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten zu und sorgten für gute 7,9 Prozent Marktanteil. Ein Linsen-Mango-Avocado-Rote-Bete-Salat mit Lachswürfeln wurde bei Anne am Bodensee gereicht, 1,14 Millionen Menschen sahen. Die Sendung schnappte sich 0,43 Millionen junge Menschen und verbuchte 9,4 Prozent.Ab 00.40 Uhr setzte VOX auf viele Folgen von Mord & Totschlag:startete mit der 16-jährigen Sarah, die ihre Eltern erschossen vorfand. 0,36 Millionen Zuschauer blieben wach und brachten 7,2 Prozent in der Zielgruppe mit. Ab 01.35 Uhr ging es um eine getötete Studentin in ihrem Auto, das war für 0,28 Millionen Menschen interessant. In der Zielgruppe rief man 8,0 Prozent Marktanteil ab.