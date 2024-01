Starke «In ewiger Schuld»-Premiere

International

Die dritte Staffel von «Lupin» legte in der vergangenen Woche hinzu.

Das hochgelobte neue Überlebensepos(Spanien) von Regisseur J.A. Bayona, das die wahre Geschichte des Flugzeugabsturzes in den Anden von 1972 erzählt, eröffnete auf Platz 1 der Liste der nicht-englischsprachigen Filme mit 22,9 Millionen Aufrufen - die meisten von allen Filmen in dieser Woche. Der Film ist die spanische Landesauswahl für die Academy Awards 2024. Die Abonnenten schalteten Harlan Cobens neueste Krimiadaption(«In ewiger Schuld») (UK) ein, die der meistgesehene Titel der Woche war. Die limitierte Serie führte die englische TV-Liste mit 37,1 Millionen Abrufen an und erreichte die Top 10 in 91 Ländern.In der englischen TV-Liste kletterte das Stand-up-Specialauf Platz 2 (10,2 Millionen Abrufe), während das Coming-of-Age-Teenager-Dramain der fünften Woche auf Platz 4 (4,4 Millionen Abrufe) landete. Zu den Neueinsteigern in dieser Woche gehörte die auf Gesundheit und Wellness beschränkte Dokuserieauf Platz 3 (8,0 Millionen Abrufe) und das von der Kritik gefeierte Action-Dramamit Michelle Yeoh in der Hauptrolle auf Platz 5 (4,1 Millionen Abrufe).(Spanien), die Spin-Off-Serie zu «Money Heist», eroberte mit 22,3 Millionen Abrufen zum zweiten Mal in Folge den Spitzenplatz der nicht-englischen TV-Liste. Teil 1 von(Spanien) kehrte auf Platz 10 der Liste zurück (1,5 Millionen Abrufe). Die romantische Komödienserie(Mexiko) hielt sich auf Platz 2 (4,1 Millionen Aufrufe), während die Monster-Horror-Serie(Südkorea) auf Platz 3 landete (3,4 Millionen Aufrufe).(Japan) stieg auf Platz 5 (2,6 Millionen Aufrufe). Die Live-Action-Manga-Verfilmung(Japan) kam auf Platz 9 (1,5 Millionen Aufrufe). In der Liste der beliebtesten Filme erreichte die dritte-Staffel (Frankreich) mit 50 Millionen Aufrufen auf Platz 10. Alle drei Teile von «Lupin» sind jetzt auf der Liste der beliebtesten Serien.