Primetime-Check

Wie schlug der «Dünentod» bei RTL ein? Punktete «Hartz und herzlich»?

Das Erste startete mit der Serie, die Doppelfolge erreichte 3,85 und 3,68 Millionen Zuschauer und sicherte sich jeweils 14,5 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 6,7 und 5,1 Prozent ein. Mitundinformierte der Sender 1,89 und 1,92 Millionen, die Marktanteile wurden auf 8,3 und 10,3 Prozent beziffert. 3,7 und 7,5 Prozent fuhr man bei den 14- bis 49-Jährigen ein.undbescherten dem ZDF 3,50 und 2,60 Millionen, ehe dasauf 3,70 Millionen kam. Die Sendungen erreichten 13,2, 10,2 und 16,2 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den jungen Menschen wurde 13,9, 11,2 und 12,3 Prozent verbucht. Die Premiere vonlockte 1,17 und 1,26 Millionen Menschen zu Sat.1, sodass man auf 6,5 und 7,7 Prozent in der Zielgruppe kam.Mit der Wiederholung vonundholte RTL unglaubliche 2,86 und 1,58 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 9,3 und 9,7 Prozent erfasst. Beiwurde auch der Sorgerechtsstreits um die Blockhaus-Erben thematisiert, das sahen 7,9 Prozent der Zuschauer.verbuchte für ProSieben 0,82 Millionen Zuschauer und schnappte sich 7,7 Prozent in der Zielgruppe.sahen 0,20 Millionen und brachte 4,4 Prozent in der Zielgruppe.spülte 0,79 Millionen Menschen zu VOX, danach blieben 0,41 Millionen Zusehende beidran. Die Formate sicherten sich 6,9 und 4,9 Prozent bei den Werberelevanten.ging bei RTLZWEI weiter: 0,63 Millionen Menschen sahen Geschichten aus Mannheim, ehe 0,59 Millionen bei Magdeburg dabei waren. Bei den Umworbenen waren 4,2 und 5,0 Prozent zu erkennen.undunterhielten 0,93 und 0,28 Millionen, die Marktanteile lagen bei 6,9 und 5,9 Prozent – bei Kabel Eins wird man zufrieden sein.