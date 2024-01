«Iris»: ZDF zeigt schwedische Krimi-Reihe in Doppelfolgen

TV-News

Die Titelrolle der im schwedischen als «Sanningen» betitelten Reihe spielt Sofia Helin.

Das ZDF hat gemeinsam mit TV4 Drama und Filmlance die sechsteilige schwedische Krimi-Seriekoproduziert. Die Reihe entstand in Koproduktion mit Film i Skåne mit Unterstützung von Nordisk Film und TV Fond und debütiert im deutschen Fernsehen am 25. Februar. Der Mainzer Sender zeigt immer sonntags ab 22:15 Uhr eine Doppelfolge. In der titelgebenden Hauptrolle spielt Sofia Helin die Stockholmer Polizistin Iris Broman, die nach einem schweren Schicksalsschlag in Südschweden einen beruflichen und privaten Neuanfang wagt.Broman übernimmt bei der Kriminalpolizei von Malmö die Leitung der Abteilung für ungeklärte Fälle. Schon bald muss sich Iris mit einem rätselhaften Leichenfund im Wald befassen. Handelt es sich bei dem Toten um den vor fast 20 Jahren spurlos verschwundenen Teenager Benjamin? Die aufwendigen Ermittlungen erfordern Iris' ganze Aufmerksamkeit. Gleichzeitig macht ihr der gewaltsame Tod ihres Lebensgefährten immer noch schwer zu schaffen. In weiteren Rollen sind unter anderem Håkan Bengtsson, Hedda Stiernstedt, Kajsa Ernst, Hanna Ullerstam, Love Linder, Joakim Sällquist, Håkan Brinck, Lea Jart, Peter Gardiner, Helena Ellison, Hans-Christian Thulin, Marco Cenaki, Pablo Leiva Wenger, Johannes Lassen, Liv Pilot und Nicoline Stillbäck Marchal zu sehen. «Iris – Die Wahrheit» stammt von Camilla Ahlgren, die zusammen mit Alex Haridi und Martin Asphaug die Drehbücher schrieb. Linnéa Roxeheim führte Regie.„Wenn die Autorin Camilla Ahlgren («Springflut», «Mord im Mittsommer», «Die Brücke – Transit in den Tod») eine neue Serie entwirft, ist spannende High-End-Fiktion garantiert“, verspricht Wolfgang Feindt, ZDF-Hauptredaktion Internationale Fiktion. „In der schwedisch-deutschen Koproduktion «Iris – Die Wahrheit» verknüpft Camilla Ahlgren geschickt den spannungsgeladenen Krimi mit einem hohen Dramaanteil. Der starke emotionale Erzählfluss, der so entsteht, bestimmt die Serie und findet Ausdruck in der einzigartigen Ermittlerfigur Iris Broman: Nach dem Mord an ihrem Lebenspartner Christian verlässt Iris ihre Heimatstadt Stockholm und löst in dem beschaulichen schwedischen Küstenort Ystad Cold Cases.“