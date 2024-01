VOX setzt «CSI: Vegas» ab Februar fort

TV-News

Derzeit und noch bis 31. Januar wiederholt der Sender die erste Staffel.

VOX wird ab dem 7. Februar die zweite Staffel der Serien-Neuauflageals Free-TV-Premiere zeigen. Der hauseigene Streamingdienst RTL+ brachte die 21 neuen Folgen bereits im vergangenen Sommer nach Deutschland, nachdem die zweite Runde ihr Debüt im US-Fernsehen bei CBS im Herbst 2022 gefeiert hatte. Derzeit wiederholt VOX auf dem Sendeplatz am Mittwochabend um 20:15 Uhr die erste Folge, die Ausstrahlung der neuen Episoden schließt nahtlos daran an.In der zweiten Staffel des Reboots haben die Geschwister Sonya (Sara Amini) und Jack Nikolayevich (Joel Johnstone) das Ermittlerteam übernommen. Das CSI ermittelt in einem Mord an einer Domina, als sich überraschend Catherine Willows (Marg Helgenberger) meldet und anfragt, ob sie wieder als Tatortermittlerin arbeiten kann. Den Grund für ihre Rückkehr hält sie zunächst zurück, aber mithilfe des CSI will sie einen sehr persönlichen Fall aufklären.«CSI: Vegas» war bei der Erstausstrahlung im deutschen Free-TV im Februar und März 2023 zwar alles andere als ein Misserfolg, wirklich hoch fielen die Reichweiten und Marktanteile aber ebenfalls nicht aus. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf solide 6,8 Prozent. Die Wiederholungen taten sich vergangene Woche deutlich schwerer. Die ersten beiden Folgen sahen nur 0,78 und 0,72 Millionen Menschen, die Marktanteile wurden auf 4,6 und 3,5 Prozent beziffert.Auch VOXup zeigt die zweite Staffel im Februar. Der Spartensender zeigt im Wochentakt immer freitags ab 22:00 Uhr eine Doppelfolge. Los geht es am 9. Februar.