«Dein Star, Dein Date»: Eine wirklich furchtbare Sendung

Hingeschaut

Über zweieinhalb Stunden quälte Sat.1 sein Publikum am vergangenen Sonntag. Quotenmeter hat zugesehen, in der schon jetzt wohl schlechtesten Sendung des Jahres.

Die Reichweiten der neuen Sat.1-Showwaren am Sonntag sehr bemerkenswert. Im Vorprogramm lief «Die Eiskönigin 2» vor 0,88 Millionen Zuschauern, im Anschluss unterhielt «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» 1,81 Millionen. Für gewöhnlich schalten die Zuschauenden nicht sofort ab, weshalb die niedrige Reichweite von 0,37 Millionen während des Sat.1-Neustarts auch noch eine andere Botschaft hatte: Es haben zum Teil noch weitaus weniger die neue Show von UFA Show & Factual gesehen.Nach diesen Einschaltquoten ging Quotenmeter auf Spurensuche und befasste sich mit «Dein Star, dein Date – Prominent verkuppelt», das sich schon auf dem Reißbrett nach einer schlechten Idee anhörte. In dieser Sendung soll pro Folge ein Single verkuppelt werden, wobei die „Stars“ und nicht etwa die Kandidaten im Vordergrund stehen. Es gibt drei Promi-Teams, die jeweils um einen Kandidaten buhlen. Zum Auftakt sind «Quatsch Comedy Club»-Macher Thomas Hermanns und «Hausmeister Krause»-Star Janine Kunze, «Mini Playback Show»-Moderatorin Marijke Amado und Schauspielerin Susan Sideropoulos sowie die Familie Fresh, bestehend aus Eko und Sarah Bora dabei. Böse Zungen würden sagen, dass die medialen Karrieren vorbei sind, weshalb man sich für diesen TV-Unfall tatsächlich Zeit nahm.«Dein Star, dein Date» wurde scheinbar für die Hauptsendezeit konzipiert, anders lässt sich diese irre Netto-Laufzeit von einer Stunde und 54 Minuten auch nicht erklären. Die Dreharbeiten fanden in einer Potsdamer Villa statt, die schon öfters für Aufnahmen verwendet wurde. Scheinbar hat man allerdings bei der Ausstattung den nötigen Gärtner gespart. Schließlich wirkt das alles ein bisschen ungepflegt – aber das ist nur der kleinste Makel der Show.Im Mittelpunkt der ersten Folge steht die 39-Jährige Sylwia, die seit fünf Jahren Single ist. Erst nach etwa 15 Minuten Handlung ist sie das erste Mal überhaupt im Bild zu sehen. Stattdessen werden die Prominenten in den Vordergrund gezogen. Es ist dieses typische Privatfernsehen-Denken, dass man für jede Art von Show irgendwelche Reality-TV-Personalities engagieren muss. Nach 20 Minuten tauchen die Singles auf, die da zusammen gecastet wurden. Scheinbar hat UFA Show & Factual alles an Kandidaten mitgenommen, die auf das Casting angesprungen sind. Auch Männer, die überhaupt nicht zu Sylwia passen, dürfen vorsprechen.Jetzt kommt natürlich der Clou, der beim Auftakt ein weiterer televisionärer Unfall ist: Die drei Kandidaten-Paare müssen jeweils einen Single aussuchen – und natürlich fällt die Wahl bei allen auf Sascha. Der wählt dann wiederrum Hermanns & Kunze, sodass die Freshs den Polen Pavel nehmen und Amado & Sideropoulos wählen den Niederländer Raun. So weit so langatmig. Es folgen Einzelgespräche und dann darf auch schon das erste Kennenlernen kommen. Es gibt ein Drei-Gänge-Menü, bei dem Pavel die Vorspeise is(s)t, Sascha das Hauptgericht und Raun die Nachspeise. Immer wieder greift ein Prominenter ein, um Fahrt in das Geschehen zu bringen. Aber jetzt wird es kurios: Hermanns und Sideropoulos verlassen das Set, weil sie anderen Verpflichtungen nachgehen müssen.Am nächsten Morgen kamen die Promis wieder zusammen, nur nicht Hermanns, der blieb weiterhin abwesend. Sylwia geht mit ihren Männern im Wald auf einen Trimm-Dich-Pfad, bei denen die waschechten Kerle Klimmzüge, Barrenlauf und Handdrücken machen müssen. Die Prinzessin darf schließlich Herzchen verteilen, wer wie gut war. Aber das hat keine Auswirkungen, außer dass das nächste Date mit Sascha folgt. Team Hermanns & Kunze (aber ohne Hermanns) beratschlagen Sascha. Es folgt eine Bootsfahrt, der laute Motor scheint aber die Aufnahmen stark zu stören. Am nächsten Tag instruieren Eko und Sarah Pavel, der auf dem Gendarmenmarkt mit Sylwia ausgehen darf.„Wo ist eigentlich Thomas Hermanns?“, muss sich dagegen weiterhin der Zuschauer fragen. Amado & Sideropoulos sind nun mit Raun dran, der einen besonderen Fragenkatalog bekam. Amado, die immer wieder in der Folge mit ihren anzüglichen Witzen zu fortgeschrittener Zeit negativ auffällt, drückt dem Paar noch gleich vier Hunde in die Hand. Nach 90 Minuten Sendezeit darf Sylwia den ersten Mitbewerber nach Hause schicken. Sascha und Raun kommen eine Runde weiter. Es folgen zwei weitere Dates, in denen jetzt die Kandidaten von ihren Promis in einem Auto belauscht werden.Dann endlich: 15 Minuten vor Ende der Sendung kehrt Thomas Hermanns zurück! Die Prinzessin und der Prinz Sascha versuchen Stehpaddeln auf dem See. In der Potsdamer Villa zurück, soll es schließlich zum finalen Höhepunkt kommen. Der Cutter war von der Produktion vermutlich selbst schon so gelangweilt, dass er beim Sprecher „Nur einer hat es geschafft, die Tür zu Sylwias Herz zu öffnen“, auch wirklich eine Tür des Hauses einblendete. Schlussendlich treten Sylwia und Sascha aus der Tür. Aber da schließlich alle anfangs Sascha wählten, sind alle Promi-Paare Gewinner. In der zweiten Folge sind dann Gülcan Kamps und Sila Sahin die neuen „Stars“ und ersetzen somit die Fresh-Familie. Man muss Mitleid haben, dass Menschen wie diese „Stars“ ihren Lebensunterhalt mit so einem Fernsehunfall verdienen müssen.