Noch mehr Chaos bei «Greys Anatomy»

TV-News

Anfang Januar startete bei sixx die zweite Staffel, dann folgte die zwölfte Runde.

Der Frauensender sixx setzt am Mittwochabend auf. Seit 3. Januar 2024 läuft die zweite Staffel. Zunächst waren vier Episoden pro Woche versprochen, am 24. Januar 2024, wird sixx die letzten vier Episoden der zwölften Staffel senden. Los geht es mit der Geschichte „Ein hoher Preis“ aus dem Jahr 2015. Zwischen Derek Shepherd und seiner Frau Meredith kriselt es gewaltig: Der US-Präsident bietet Shepherd die Karrierechance seines Lebens in Washington, D.C.Am 31. Januar 2024 können sich die Zuschauer dann auf den Start der 20-teiligen 19. Staffel freuen. Die Geschichte beginnt mit „Die Neuen“. Das Grey Sloan Memorial nimmt sein Facharztprogramm wieder auf, und Meredith heißt eine Gruppe talentierter Assistenzärzte willkommen. Mit Amelias und Maggies Hilfe müssen sich die Neuen an ihrem ersten Arbeitstag mit den Unfallopfern eines Tornados auseinandersetzen. Meredith sieht Nick zum ersten Mal wieder, seit sie sein Angebot, nach Minnesota zu ziehen, abgelehnt hat. Sie bittet ihn um Entschuldigung und bietet ihm den Posten des Ausbildungsleiters an.Jedoch ist bei sixx ab 22.10 Uhr Schluss mit «Grey’s Anatomy», denn dann werden jeweils zwei Episoden der vierten-Staffel wiederholt. In der Serie bricht der Damm des Hollywood-Stausees. Die Episode mit Angela Bassett, Peter Krause und Oliver Stark stammt aus dem Jahr 2021 und wurde von Juan Carlos Coto verfasst.