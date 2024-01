Nächste Doku: Apple schaut auf US-Fußball

US-Fernsehen

Der Streamingdienst AppleTV+ dreht eine Dokumentation über die Major League Soccer.

Apple TV+ und die Major League Soccer (MLS) haben heute eine einzigartige Doku-Serie angekündigt, die die spektakuläre und unberechenbare Welt des nordamerikanischen Fußballs erforscht und in Zusammenarbeit mit den preisgekrönten Filmemachern von Box to Box Films («Make or Break», «Formula 1: Drive to Survive») produziert wird.Die neue achtteilige Panoramadokumentation, die sich derzeit in Produktion befindet, bietet sowohl eingefleischten Fans als auch neuen Zuschauern einen definitiven, noch nie dagewesenen Einblick in die Liga und wirft ein Schlaglicht auf alle großen Momente der Saison 2024. Mit beispiellosem Zugang zu Spielern, Trainern und Teams führt die Serie die Fans durch die spannendsten Geschichten, adrenalingeladenen Momente und fesselnden Persönlichkeiten der MLS-Saison 2024, von der Vorsaison bis zum MLS-Cup-Finale 2024.Die Serie wird für Apple von Box to Box Films in Zusammenarbeit mit der Major League Soccer produziert. Ausführende Produzenten sind Oscar- und BAFTA-Preisträger James Gay-Rees («Senna», «Formel 1: Drive to Survive», «Amy»), Emmy-Preisträger Paul Martin («Make or Break», «Formel 1: Drive to Survive») und Warren Smith («Make or Break», «Full Swing»).Im Jahr 2023 starteten Apple und die MLS eine bahnbrechende 10-jährige Partnerschaft und brachten den MLS Season Pass auf den Markt, einen bahnbrechenden Abonnementdienst, der über die Apple TV App verfügbar ist und es Fans in mehr als 100 Ländern und Regionen ermöglicht, jedes MLS-Spiel bequem an einem Ort zu sehen.