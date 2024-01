tagesschau24 erweitert Nachrichten-Strecke am Wochenende

TV-News

Künftig wird man am Wochenende und Feiertagen über drei Stunden am Morgen live berichten.

Der ARD-Nachrichtensender tagesschau24 baut sein Programmangebot am Wochenende und bundesweiten Feiertagen deutlich aus. Sendete man am Morgen zuletzt nur Nachrichten der «Tagesschau» zur vollen Stunde, wird man beginnend mit dem 13. Januar zwischen 9:00 und 12:15 Uhr durchgehend Nachrichten sowie Hintergründe und Interviews zu aktuellen Themen senden.„Viele wollen auch am Wochenende wissen, was in der Welt passiert ist. Dieses Bedürfnis erfüllen wir mit der Veränderung unseres Sendeschemas. Das ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung unseres Nachrichtenkanals“, erklärt Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell.Von den längeren Live-Strecken sollen auch die Nutzer der digitalen Angebote der «Tagesschau» profitieren. Die «Tagesschau»-App, Tagesschau.de sowie die ARD-Mediathek bieten dadurch mehr aktuelles Video-Material. Für den Nachrichtensender ist es ein weiterer Schritt in seiner Profilierung. Im April hatte tagesschau24 sein Nachrichtenangebot um eine Sendestrecke zwischen den «Tagesthemen» und der ersten «Tagesschau»-Nachtausgabe erweitert.