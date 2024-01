Roku setzt «Chad» fort

US-Fernsehen

Die zweite Staffel mit dem 15-jährigen Jungen startet am 19. Januar.

Der amerikanische Streamingdienst Roku setzt die Fernsehserieam Freitag, den 19. Januar 2024 fort. In den Hauptrollen sind Nasim Pedrad, Alexa Loo, Jake Ryan, Saba Homayoon, Paul Chahidi, Ella Mika, Thomas Barbusca und Sara Rowe zu sehen. Produziert wird die Serie von Nasim Pedrad, Oliver Obst, Rob Rosell, Max Searle und Rhys Thomas.Das zweite Schuljahr bringt neue Herausforderungen für den 15-jährigen Chad Amani. Seine neu gewonnene Popularität ist bedroht, die Freundschaft zu seinem besten Freund Peter wird auf die Probe gestellt und seine vorpubertäre Aufmerksamkeit wird von einem neuen Schwarm gefesselt, während Chad sich weiterhin mit seiner kulturellen Identität auseinandersetzt. Nasim Pedrad, ehemaliges SNL-Mitglied, spielt nicht nur die Hauptrolle des schrulligen persischen Teenagers, sondern ist auch Schöpferin, Autorin, ausführende Produzentin und Showrunnerin dieser Ein-Kamera-Komödie.Im Februar 2016 wurde «Chad» zunächst an Fox verkauft. Monate später wurde bekannt, dass die Serie in der Entwicklungshölle feststeckt. Im Mai 2019 wurde die Serie von TBS für eine Bestellung von 10 Episoden übernommen. Schließlich übernahm Roku die Produktion der zweiten Staffel.