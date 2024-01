ProSieben zeigt «Schlag den Star» live und aus der Dose

TV-News

Nach «TV total» bleibt der Mittwoch vorerst ohne Konzept. Ende Januar bittet Elton zu einer neuen «Schlag den Star»-Ausgabe.

Nach der Einstellung des Live-Journals «Zervakis & Opdenhövel. Live.», das immer mittwochs im Anschluss an «TV total» ausgestrahlt wurde, lässt ProSieben ein innovatives Programm für den Sendeplatz ab 21:25 Uhr noch vermissen. Stattdessen füllt man die restliche Primetime mit Show-Wiederholungen oder deren Zusammenschnitten. So lief am gestrigen Mittwoch ein «Duell um die Welt»-Best-of zum Element Luft, das mit nur 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe abgestraft wurde. Zuvor erreichte Sebastian Pufpaff mit seiner Comedy-Show 12,3 Prozent.Statt in den kommenden Wochen weitere Elemente abzuarbeiten und somit ein wenig Konstanz zu schaffen, setzt ProSieben in der kommenden Woche, 17. Januar, auf. Dem Duell zwischen Johannes B. Kerner und Moritz Bleibtreu, das im Februar 2023 live gesendet wurde, räumt der Unterföhringer Sender eine Sendezeit bis 2:05 Uhr ein. Am 24. Januar sind dann wieder Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an der Reihe, wenn Klaas sein persönliches Best-of von «Joko & Klaas gegen ProSieben» bis 0:35 Uhr präsentieren darf. Am letzten Tag im Januar duellieren sich Olivia Jones und Katja Burkard. Dieses «Schlag den Star»-Duell stammt aus dem November 2021.ProSieben kann aber auch anders und präsentiert am Samstag, 27. Januar, die erste neue-Liveshow des neuen Jahres. Moderator Elton bitte die Sängerin Leony und Model Stefanie Giesinger zum Match über 15 Runden. Ron Ringguth kommentiert.