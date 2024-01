BR streicht Puls Radio zusammen

Vermischtes

Künftig soll das Jugendprogramm nur noch vier Stunden Moderationsfläche haben.

Der aus On3 Radio hervorgegangene Jugendradiosender des Bayerischen Rundfunks, Puls, wird umgebaut. Eigentlich sollte der Kanal, der am 15. Mai 2013 auf Sendung ging, ab 2018 die Frequenz mit BR-Klassik tauschen, um den Sender einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch nach Kritik ruderte die ARD-Anstalt zurück. Bislang ist Puls nur über diverse Apps, DAB+ und das Internet zu hören.Ab sofort wird nur noch zwischen 14.00 und 18.00 Uhr mit einem moderierten Programm gesendet, die restlichen Inhalte kommen aus dem Computer. Im vergangenen Jahr sendete Puls noch zwischen 06.00 und 10.00 Uhr eine eigene Morning-Show, ehe zwischen 12.00 und 20.00 Uhr eigene Formate liefen. Nach Informationen von „Meedia“ bleiben die Moderatoren Andi Christ, Christina Wolf, Malte Borgmann und Dominic Holzer an Bord. Der Bayerische Rundfunk begründet den Abbau der Live-Strecke mit Kompetenzen-Verlagerung: "Der neue Fokus liegt nun auf der musikalischen Newcomer-Förderung und der personellen Nachwuchsförderung Noch mehr als bisher möchte PULS neue Acts entdecken und fördern. In dem Zusammenhang wurde das Programmschema umgestaltet."Weiter gehitß es: "Der Hintergrund hierfür sind strategische Entscheidungen, wie PULS seine Ressourcen am besten einsetzt, um die Zielgruppe optimal zu erreichen. PULS setzt schon sehr lange einen Schwerpunkt auf Digitalformate, mit denen die Zielgruppe sehr gut erreicht wird – auch mit Musikinhalten wie der «PULS Musikanalyse» und «Startrampe Covered»."Die Radiostation übernimmt inzwischen auch die Nachrichten von Bayern 3. Trotz der zahlreichen Kürzungen bei dem Radiosender soll das Puls Festival fortgesetzt werden. Vom 6. bis 8. Juni 2024 findet wieder das PULS Open Air auf Schloss Kaltenberg statt. Bisher wurden schon Künstler wie Schmyt, Mayberg, Blond, Paula Carolina, Fatoni und Malik Harris engagiert.