Deutscher Sieg zum Auftakt der Handball-EM beschert 7,60 Millionen Zuschauer

Quotennews

Das Interesse an der Eröffnung der Heim-EM war groß. Damit lag das ZDF weit vor der Fortsetzung der Dramaserie im Ersten.



Gestern fiel der Startschuss für die Handball-EM 2024 in Deutschland. Das Auftaktspiel zwischen Deutschland und der Schweiz wurde in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf ausgetragen, wo es mit bis zu 54.000 Fans direkt einen Zuschauerrekord gab. Dem deutschen Team gelang der Auftakt mit 27:14. Andere Spielorte werden Berlin, Mannheim, München, Hamburg und Köln sein. Das Finalspiel wird auch in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen. Das ZDF übertrug ab 20.15 Uhr live und hatte den Experten Sören Christophersen zu Gast.Bereits bei der Anmoderation saßen 4,85 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm, was zu starken 20,4 Prozent Marktanteil führte. Die 1,26 Millionen Jüngeren belegten ausgezeichnete 22,5 Prozent des Marktes. Mit dem Anstoß ab 20.45 Uhr erhöhte sich die Reichweite auf 7,60 Millionen Menschen, was ein herausragendes Resultat von 28,8 Prozent zur Folge hatte. Die 2,03 Millionen 14- bis 49-Jährigen räumten überragende 31,9 Prozent Marktanteil ab. In beiden Gruppen bedeutete dies den Tagessieg.Im Ersten wurde die Ausstrahlung der Dramaseriefortgesetzt, welche am Tag zuvor gestartet war. Das Interesse hatte sich gegenüber dem Vortag etwas verkleinert. Für die beiden Folgen saßen 3,50 beziehungsweise 3,17 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm. Der Marktanteil war so von gestern jeweils 14,5 Prozent auf gute 12,8 und schließlich solide 11,6 Prozent gesunken. Die 0,38 und 0,34 Millionen Jüngeren hatten sich im Bereich von mäßigen 5,9 sowie 5,1 Prozent Marktanteil bewegt.