«Tokyo Vice» geht im Februar weiter

US-Fernsehen

Die nächste Staffel umfasst zehn Episoden.

Die von der hochgelobte Original-Dramaserie, die vom Tony Award-Gewinner J.T. Rogers entwickelt und geschrieben wurde, kehrt am Donnerstag, 8. Februar, auf Max zurück. Die zehn Episoden umfassende zweite Staffel startet mit zwei Episoden, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche für acht Wochen.Die zweite Staffel der Serie, die in Tokio gedreht wurde, basiert auf den Berichten des amerikanischen Journalisten Jake Adelstein (Ansel Elgort), der aus erster Hand über die Arbeit bei der Tokioter Stadtpolizei berichtet. Die erste Staffel ist ab 23. Februar 2024 in Deutschland auch in der ARD Mediathek verfügbar.In der Serie spielen der für den Golden Globe nominierte Ansel Elgort, der für den Academy Award nominierte Ken Watanabe, die für den Academy Award nominierte Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Show Kasamatsu, Ayumi Ito und die neuen Serienmitglieder Yosuke Kubozuka und Miki Maya mit. Fifth Season und Wowo, ein japanischer Pay-TV-Sender, produzieren die Serie.