Save «Dein Star, Dein Date»?!

In dieser Woche blickt Quotenmeter auf zwei neue Dating-Shows aus dem Privatfernsehen.

Der in Unterföhring ansässige Fernsehsender Sat.1 hat bei der Produktionsfirma UFA Show & Factual die sechsteilige Dating-Show «Dein Star, dein Date» bestellt, bei der nicht etwa die Singles, sondern die Prominenten im Mittelpunkt stehen. Obwohl das Format ganz klar zwei einsame Herzen zusammenbringen soll, wird der Fokus auf andere Akteure gelegt.Ganze zweieinhalb Stunden verlangte Sat.1 von seinen Zuschauern am Sonntagvorabend ab. Die Einschaltquoten waren mit 0,37 Millionen Fernsehzuschauern extrem schlecht. Scheinbar wollten die Zuschauer nicht sehen, wie das Team Thomas Hermanns und Janine Kunze sowie Marijke Amado und Susan Sideropoulos gegen Eko Fresh und Sarah Bora antreten mussten. Für Quotenmeter.FM-Host Fabian Riedner ist das eines der größten Fernsehunfälle des Jahres – und das bereits Anfang Januar.Veit-Luca Roth hat sich die neue VOX-Show «Save the Date» angesehen, in der mehrere Singles innerhalb von 50 Tagen heiraten möchten. In dieser Zeit müssen sich die Kandidaten auch noch einen Partner suchen. Völlig ohne Not werden die ahnungslosen Dating-Show-Kandidaten in eine unbequeme Situation gelockt. Zum Auftakt konnte die neue VOX-Sendung zumindest ein wenig mehr als ihr Sat.1-Pendant überzeugen.