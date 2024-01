Sat.1 zeigt Special Olympics 2024

TV-News

Am Vormittag bekommen die Winterspiele fünf Minuten Sendezeit.

Im vergangenen Jahr fanden die Special Olympics in Berlin statt, in Kürze folgen die Winterspiele in Thüringen. Mehr als 900 Sportler treten in zehn Sportarten gegeneinander an. Die Veranstaltung findet zwischen dem 29. Januar und 2. Februar 2024 statt. In Erfurt, Oberhof und Weimar werden die Duelle der Multisport-Veranstaltung ausgetragen. Die Special Olympics sind die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung.„Nach dem großartigen Erfolg der Weltspiele in Berlin 2023 freuen wir uns auf das nächste große Event. In 100 Tagen werden wir wieder ein Zeichen für Inklusion durch die Kraft des Sports setzen! Wir werden unsere Athlet*innen in Thüringen anfeuern und sie dabei unterstützen, mutig ihr Bestes bei den Winterspielen zu geben“, so Christiane Krajewski, Präsidentin Special Olympics Deutschland.Am Donnerstag, den 1. Februar, sowie am Freitag, den 2. Februar 2024, strahlt Sat.1 die besten Momente zwischen 11.00 und 11.05 Uhr aus. Die Zusammenfassungen laufen im Anschluss an «Auf Streife», das bereits um 10.00 Uhr startet. Im Anschluss an die Best-ofs läuft wieder «Auf Streife».