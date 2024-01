FX ordert Pilot von «Tonight Show»-Autoren

US-Fernsehen

Nick Kroll soll bei der Comedy-Serie als Produzent fungieren.

Der Pay-TV-Sender FX hat einen Piloten für eine halbstündige Serie bestellt. Die Seriewird von Ben Kronengold und Rebecca Shaw geschrieben und produziert, Nick Kroll wird im Rahmen seines Exklusivvertrages die Produktion übernehmen. Karey Dornetto und Alicia Van Couvering sind zusammen mit Jonathan Krisel ausführende Produzenten.Die Kurzbeschreibung von «Snowflakes» beschreibt die Serie als eine "Ensemble-Komödie über eine Gruppe abhängiger Mitbewohner, die versuchen, gute Menschen zu sein, obwohl sie weder 'gut' noch 'menschlich' sind".Kronengold und Shaw waren zwei Jahre lang für den Inhalt der «Tonight Show» verantwortlich. Erst im November 2023 veröffentlichten sie das Buch "Naked in the Rideshare: Stories of Gross Miscalculations", eine Sammlung von Comedy-Kurzgeschichten. Kroll spielte zuvor die Hauptrolle in der FX-Serie «The League» und war auch in der Netflix-Animationsserie «Big Mouth» zu sehen.