Isabela Merced geht zu «The Last of Us»

Die Schauspielerin war zuletzt in dem Spielfilm «Rosaline» zu sehen.

Immer wieder kommen neue Details zur zweiten Staffel vonans Licht. Nachdem bereits «Beef»-Star Young Mazino und Kaitlyn Dever als Hauptdarsteller bekannt gegeben wurden, wird nun auch Isabela Merced in der neuen Runde zu sehen sein. Das gaben HBO und der verantwortliche Produzent Craig Mazin bekannt und besetzten sie als Dina."Dina ist warmherzig, brillant, wild, witzig, moralisch, gefährlich und sofort liebenswert", so die Co-Schöpfer der Serie, Craig Mazin und Neil Druckmann. "Man kann ewig nach einem Schauspieler suchen, der all diese Dinge so mühelos verkörpert, oder man findet Isabela Merced auf Anhieb. Wir könnten nicht stolzer sein, sie in unserer Familie zu haben.Dina wird beschrieben als "ein Freigeist, dessen Hingabe an Ellie durch die Brutalität der Welt, in der sie leben, auf die Probe gestellt wird". Merced war zuletzt in dem Film «Rosaline» zu sehen. Sie gehörte auch zur Besetzung von «Dora and the Lost City of Gold» ► und «Instant Family»